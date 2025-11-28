به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم یادبود فرمانده شهید هیثم علی الطباطبائی و همراهانش گفت: این فرمانده بزرگ جهادی، در یک مرحله حساس تاریخی تاثیر مهمی بر جای گذاشت. شخصیت او با ایمان، نظم، تقوا و راهبرد در شیوه تفکرش شناخته می‌شود. سید ابوعلی صفات بزرگی در برنامه ریزی، جسارت و مدیریت حکیمانه در قلب نبرد و آمادگی برای مرحله پس از آن داشت و این الگویی است که با دیگر شهدا همخوانی دارد.

ابو علی مدام سخنان شهید سیدعباس را تکرر می‌کرد که: "جهاد هیچ‌گاه تمامی ندارد و تأخیر نمی‌شناسد." او مرد میدان بود و مسئولیت‌های زیادی را با مهارت و دقت به انجام رساند.

تاکید دبیرکل حزب‌الله بر لزوم بستن راه‌های نفوذ دشمن

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم یادبود فرمانده شهید هیثم علی الطباطبائی گفت: این ترور به تضعیف روحیه‌ها منجر نمی‌شود، زیرا ما حزبی هستیم که ریشه‌های ما از تربیت امام حسین (ع) و سید شهدای امت سیدحسن نصرالله سرچشمه می‌گیرد. هدف ترور محقق نشد و نخواهد شد. ما به مسیر خود ادامه می‌دهیم و او برادران بسیاری دارد و همه این امور به شکل طبیعی پیگیری خواهد شد. ممکن است عوامل نفوذی وجود داشته باشند و مدتی پیش بخش امنیت عمومی یک شبکه از عوامل را بازداشت کرد. باید همیشه به بستن راه‌های نفوذ دشمن توجه کنیم و درس‌ها و عبرت‌ها را در نظر بگیریم. افرادی هستند که در دادن اطلاعات به دشمن صهیونیستی مشارکت می‌کنند. ما مردم بزرگی داریم که به مقاومت قدرت می‌دهند. شهید الطباطبایی می‌گفت مقاومت زاینده است و این تعبیر مهمی است.

به رژیم صهیونیستی می‌گوییم که مقاومت را ادامه خواهیم داد

وی افزود: ما مقاومت هستیم، حزبی هستیم که تربیت امام حسین (ع) را سرلوحه خود قرار دادیم و این حزب شهدا و فرماندهان بزرگی را اهدا کرده است.

تاکید شیخ نعیم قاسم بر پاسخ دادن به ترور شهید الطباطبائی

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم یادبود فرمانده شهید هیثم علی الطباطبائی گفت: این جنایت ترور یک تجاوز آشکار و جنایت فاحش بود و پاسخ دادن حق ماست و زمان آن را خودمان تعیین خواهیم کرد. به دشمن اسرائیلی می گویم که ما به مقاومت خود ادامه می‌دهیم. از همه کسانی که پیام تسلیت فرستادند، به ویژه عزیزانمان در یمن و ایران و عراق، مرجعیت و حشد الشعبی، سپاسگزارم. همچنین از گروه‌های فلسطینی که خود نیز صاحب عزا هستند، تشکر می ‌کنم.

شهید الطباطبائی فرماندهی جنگ اخیر را برعهده داشت

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم یادبود فرمانده شهید هیثم علی الطباطبائی و همراهانش در حومه جنوبی بیروت گفت: الگوی شهید الطباطبایی الگویی برجسته است. شهید الطباطبایی از سال ۱۹۸۴ به مقاومت پیوست و از نخستین لحظات به جهاد پرداخت. او در سال ۲۰۰۶ در الخیام در برابر تجاوز اسرائیل مقاومت کرد. این شهید، طرح نیرو‌های تکاور را از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ مدیریت کرد. او به هر مکانی که از او خواسته می‌شد، منتقل می‌شد و به یمن رفت و ۹ سال را در یمن گذراند و برای کمک به برادران ما آنجا فعالیت کرد و تاثیر مهمی بر جای گذاشت. او مسئول فرماندهی نبرد "اولی البأس" (جنگ اخیر علیه اسرائیل) بود. او واقعا فرمانده این نبرد از نظر برنامه ریزی، سازماندهی، زمان بندی پرتاب پهپاد‌ها و هماهنگی آتش بود. پس از این نبرد، او معاون جهادی و مسئول نظامی شد و به طور رسمی مامور مدیریت مقاومت گردید. از دست دادن او خسارت بزرگی است، اما شهادت برای شهید الطباطبایی یک پیروزی بزرگ است، زیرا شهادت هدف او بود.

شهید الطباطبایی در برنامه‌ریزی، شجاعت و مدیریت حکیمانه در قلب جنگ، بی‌نظیر بود

دبیر کل حزب الله با اشاره به اینکه درباره شهید الطباطبایی و یک سالگی توافق آتش‌بس با رژیم صهیونیستی سخنرانی خواهد کرد، گفت: شهید الطباطبایی دارای یک دیدگاه راهبردی بود. وی در برنامه‌ریزی، شجاعت و مدیریت حکیمانه در قلب جنگ، بی‌نظیر بود.

شیخ نعیم قاسم: آتش‌بس، نتیجه ایستادگی مقاومت و مردم لبنان بود

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: از سفر پاپ به لبنان استقبال می‌ کنم. ما اعضای شورای سیاسی را مأمور کردیم به سفارت واتیکان مراجعه و وظیفه را انجام دهند. امیدواریم سفر او نقشی در برقراری صلح و توقف تجاوز داشته باشد.وی خاطر نشان کرد:‌ روز توافق آتش بس، روز پیروزی برای مقاومت، حزب‌ الله، مردم و لبنان است، زیرا توانستیم مانع تحقق اهداف دشمن شویم. اهدافی که در رأس آنها پایان دادن به مقاومت و از بین بردن آن بود و این محقق نشد و از این جهت پیروزی محسوب می ‌شود. توافق حاصل شد زیرا ما ایستادگی کردیم و با طرح، ایمان و اراده خود، مردم و وطن ‌دوستی و پایبندی‌ به سرزمینمان قوی هستیم. این توافق یک مرحله جدید است که در آن دولت تصمیم گرفت مسئولیت اخراج اشغالگران و گسترش استقرار ارتش لبنان را بر عهده بگیرد، بنابراین تجاوزی وجود دارد که باید متوقف شود و اسرای ما باید آزاد شوند.

شیخ نعیم قاسم افزود:‌ دشمن همه کار کرد تا به مقاومت پایان دهد، اما شکست خورد و گروه کوچکی توانستند با جنایت صهیونیستی – آمریکایی مقابله کنند. آیا علیه رئیس ‌جمهور به این علت که با حکمت عمل می ‌کند، تجاوزگری وجود ندارد و علیه ارتش و فرماندهی آن که برای آزادسازی سرزمین تلاش می کنند؟ آیا خزانه‌ داری آمریکا علیه اقتصاد لبنان، تجاوزگری نمی‌کند؟ دشمن در همه جا به تجاوزگری ادامه می دهد. آیا پهپادها را نزدیک کاخ ریاست جمهوری و نخست وزیری نمی بینید؟