سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: عصر امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو در جاده جلفا – مرند بعد از سه‌ راهی گلین‌ قیه شش نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شادی‌نیا گفت:حادثه رانندگی در جاده جلفا – مرند در ساعت ۱۷:۳۲ به مرکز اورژانس گزارش شد و بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های منطقه به محل اعزام شدند.

وی افزود: مصدومان این حادثه شامل چهار آقا با سنین ۸، ۱۹، ۱۵ و ۱۴ سال و دو خانم ۳۸ و ۳۷ ساله بودند. خوشبختانه این سانحه فوتی نداشت.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل هر شش مصدوم برای ادامه روند درمانی به بیمارستان کوه کمری مرند انتقال یافتند.