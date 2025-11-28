پخش زنده
سازمان ملل در واکنش به تصمیم تازه دونالد ترامپ برای توقف مهاجرت از کشورهای موسوم به «جهان سوم»، از واشنگتن خواست همچنان به پناهجویان اجازه ورود و دسترسی به روندهای قانونی پناهندگی را بدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، دو نهاد وابسته به سازمان ملل روز جمعه از دولت آمریکا درخواست کردند پس از حمله مسلحانه اخیر در نزدیکی کاخ سفید، حق دسترسی پناهجویان به خاک آمریکا و رسیدگی عادلانه به درخواستهای آنان را مسدود نکند.
این واکنش پس از آن مطرح شد که رئیسجمهور ترامپ در پی تیراندازی روز چهارشنبه که به گفته مقامها توسط یک تبعه افغان انجام شده و او در سال ۲۰۲۱ وارد آمریکا شده بود، اعلام کرد مهاجرت از «کشورهای جهان سوم» را متوقف خواهد کرد.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل «جرمی لارنس»، در نشست خبری در ژنو تأکید کرد: پناهجویان مطابق قوانین بینالمللی مستحق حمایت هستند و باید روند رسیدگی قانونی برای آنان تضمین شود.
سخنگوی کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل، «اوجین بیان»، نیز با تکرار این موضع گفت: زمانی که افرادی نیازمند حمایت وارد خاک یک کشور میشوند، باید امکان طیکردن روند پناهندگی و دسترسی به خاک آن کشور برایشان فراهم باشد.
نماینده کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل تأکید کرده است اکثریت قریب به اتفاق پناهندگان، اعضای قانونمند جامعه میزبان هستند و از کشورها خواسته است در این شرایط، اصول انسانی و تعهدات بینالمللی خود را رعایت کنند.