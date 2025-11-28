به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،امام جمعه شهرستان خواف گفت:برخی شرکت‌ها حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند. امروز نامی از آنها نمی‌برم؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند، هیچ‌گونه تردیدی در اعلام رسمی نام این شرکت‌ها نخواهم داشت.

حجت‌الاسلام مظاهری با انتقاد از برخی دخالت‌ها و سفارش‌های بیرونی گفت: اجازه نخواهیم داد افرادی با اتکا به روابط و وابستگی‌ها، در حق کارگران ظلم کنند. متأسفانه در برخی موارد، هنگام برخورد قانونی با این شرکت‌ها، از بیرون تماس گرفته می‌شود و درخواست مدارا دارند. چنین مدارایی پذیرفتنی نیست و کسانی که از متخلفان حمایت می‌کنند، در عمل شریک تخلف هستند.

وی افزود: کارگری که قادر نیست هزینه‌های زندگی یا درمان خانواده خود را تأمین کند، نتیجه کوتاهی همین شرکت‌هاست. هر فرد یا نهادی که در برخورد با این تخلفات سهل‌انگاری کند، در این خطا شریک است. مدیران مسئول باید با جدیت و قاطعیت وارد عمل شوند.

امام جمعه شهرستان خواف ضمن قدردانی از مصوبه اخیر مدیران شهرستان مبنی بر استفاده از نیرو‌های بومی گفت: این اقدام ارزشمند است؛ اما انتظار می‌رود در کنار آن، با شرکت‌هایی که از منابع شهرستان بهره‌برداری می‌کنند، اما حقوق کارگران همین شهر را پرداخت نمی‌کنند، برخورد قاطع صورت گیرد.

حجت‌الاسلام مظاهری افزود: تهدید کارگری به اخراج که مطالبه به‌حق خود را بیان می‌کند، رفتاری غیرقابل قبول است و ما نسبت به چنین برخورد‌هایی معترضیم.

وی گفت: اگر روند موجود اصلاح نشود، نام شرکت‌های متخلف به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد و مسئولیت تبعات آن به عهده خود شرکت‌هاست. ما هیچ توصیه و سفارشی را نمی‌پذیریم و از هیچ‌کس توقع نداریم، هرکس مرتکب خطا شود، موظف است پاسخگوی خطای خود باشد