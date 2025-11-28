نماز جمعه در منطقه پردیسان، سلفچگان، جعفر آباد، دستجرد، قنوات، کهک و فردو اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام و المسلمین محققیان، امام جمعه پردیسان با اشاره به بیانات رهبری گفت: جمهوری اسلامی در راس استکبارستیزی است و اعتماد به آمریکا از بزرگترین خطا‌های راهبردی برای هر کشور و ملتی است که عاقبتی جز ذلت و نابودی ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین غروی، امام جمعه سلفچگان بر لزوم همراهی مردم با دولت تأکید کرد و افزود: با توجه به وضعیت کنونی کشور، تفکیک جریات سیاسی معنایی ندارد و همه باید با وحدت و همدلی در مسیر ولایت حرکت کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی بصیر امام جمعه جعفرآباد هم با اشاره به ضرورت کمک به دولت گفت: اداره یک کشور با سختی‌های فراوانی همراه است که همه باید در راستای بهبود وضعیت موجود به دولت کمک نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین یزدی امام جمعه دستجرد باگرامیداشت سالروز شهادت دانشمندان شهید فخری زاده و شهریاری و تبریک سالروز نیروی دریایی به محافظان کشور گفت: امنیت امروز کشور مرهون جانفشانی نیرو‌های مقتدر نظامی و انتظامی است.

حجت الاسلام و المسلمین کرمی پور امام جمعه قنوات، با اشاره به۱۰ آذر روز مجلس، شجاعت، دیانت و تلاش خستگی ناپذیر را از ویژگی‌های نماینده تراز انقلاب دانست و افزود: نماینده باید در برابر هجمه‌های رسانه‌ای و فشار‌های سیاسی مقاوم باشد.

حجت الاسلام و المسلمین صبوری فیروزآبادی امام جمعه کهک با اشاره به اقدامات انجام شده در امور مساجد شهرستان در هفته بسیج گفت: نشست مربیان حلقه‌های صالحین و جلسه مسئولین کانون‌ها ارائه خدمات بهتر اجتماعی و رونق مساجد را به همراه دارد.

حجت‌الاسلام و السملین اسماعیل پور امام جمعه فردو هم گفت: علاوه بر اعضای رسمی بسیج که همواره آماده و پا به رکاب دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلابند، قشر‌های دیگر جامعه برای خدمت به مردم و پیشبرد کشور در حال فعالیت هستند.