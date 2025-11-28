معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با قدردانی از همراهی کارشناسان و فعالان اقتصادی، کشاورزی را مهم‌ترین اولویت توسعه‌ای استان و کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی ۷ آذر در پنل تخصصی «کشاورزی، صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش» در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اردبیل ۲۰۲۵، با اشاره به اینکه بخش کشاورزی محور اصلی برنامه هفتم توسعه و تامین امنیت غذایی است، اظهار کرد: در ۱۰ سال اخیر شعارهای سال و سیاست‌های کلان کشور همواره بر تولید و اشتغال تأکید داشته و همه این‌ها نهایتاً به بخش کشاورزی بازمی‌گردد. در دولت چهاردهم نیز این بخش جزء اولویت‌های اصلی ماست.

وی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی بخش کشاورزی در استان هدف‌گذاری شده است، افزود: برای تحقق این هدف، دو مسیر اساسی مشخص شده است؛ ۵ درصد از طریق جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ۳ درصد از طریق افزایش بهره‌وری، برگزاری این همایش نیز در راستای همین اهداف انجام می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار اردبیل همچنین به جایگاه ویژه کشاورزی استان در سطح ملی اشاره کرد و گفت: استان اردبیل تنها یک درصد از اراضی کشور را در اختیار دارد، اما ۴ درصد تولید محصولات کشاورزی را تأمین می‌کند و در تولید ۱۲ محصول استراتژیک رتبه‌های یک تا هفت کشور را داراست، این نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای استان است.

خلیلی با اشاره به وجود یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب قابل استحصال در بخش کشاورزی افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، سهم ۱۸ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد استان نشان می‌دهد که هنوز بهره‌برداری کامل از این امکانات صورت نگرفته است.

وی انتقال فناوری و توسعه تکنولوژی‌های نوین را از ضروری‌ترین نیازهای بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: پتانسیل‌های زیادی در استان وجود دارد، اما برای افزایش بهره‌وری باید برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هوشمند و ورود فناوری روز را در دستور کار قرار دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در پایان ابراز امیدواری کرد: خروجی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵ زمینه‌ساز جهش در تولید، صادرات غیرنفتی و توسعه زنجیره ارزش کشاورزی استان اردبیل باشد.