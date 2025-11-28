پخش زنده
امروز: -
همزمان با فصل سرما، طرح ملی تعویض بخاریهای فرسوده با بخاریهای هوشمند راندمان بالا در شهر کدکن از توابع تربت حیدریه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، ، رئیس اداره گاز شهر کدکن، گفت: در بخاریهای قدیمی، بیش از هفتاد درصد گاز مصرفی از طریق دودکش هدر میرود، در حالی که در بخاریهای جدید و راندمان بالا این نسبت برعکس شده و گاز صرفهجویی شده به بخش صنعت اختصاص مییابد.
محمد برادران از توزیع حدود شش هزار بخاری هوشمند در منطقه کدکن خبر داد و افزود: تاکنون بیش از یک هزار و سیصد بخاری به متقاضیان تحویل داده شده است.
وی گفت: در مرحله اول این طرح، در منطقه شهری کدکن، بیش از یک هزار و هفتصد بخاری فرسوده تعویض و بخاریهای هوشمند تحویل مشترکان خواهد شد و در مراحل بعدی، مناطق روستایی کدکن نیز تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.
رئیس اداره گاز شهر کدکن گفت: مشترکینی که از بخاری گازی در منازل خود استفاده میکنند، مشمول این طرح خواهند بود.
«شهرام شهدی» از مجریان این طرح گفت: انتظار میرود این طرح نه تنها آرامش و امنیت بیشتری به خانهها بیاورد، بلکه با کاهش ۲۰ تا ۵۰ درصدی مصرف گاز، به حفظ منابع ملی و کاهش خاموشیهای ناشی از کمبود گاز در صنایع کمک شایانی کند.
وی گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، گروههای توزیع متشکل از حداقل سه نفر، مسئولیت اجرای دقیق مراحل دریافت بخاری از انبار، حمل و نقل ایمن، احراز هویت مشترکین، نصب و تحویل بخاری جدید و دریافت بخاری اسقاطی را بر عهده دارند.
به گفته این مجری طرح تعویض بخاری های فرسوده ،تکمیل فرمهای مربوطه و ثبت اطلاعات در سامانه «سروشان» به طور همزمان با تحویل بخاری، از الزامات این طرح است.
شهرام شهدی افزود: تأکید شده است که به هر مشترک خانگی تنها یک بخاری هوشمند تعلق میگیرد و دریافت هرگونه وجه یا انعام توسط گروههای توزیع ممنوع و پیگرد قانونی دارد.
.