وزیر جهاد کشاورزی در اجلاس بین‌المللی مقابله با هدررفت آب و غذا در ترکیه با هشدار نسبت به بحران آب، بر اهمیت مدیریت صحیح منابع آبی و کاهش هدررفت غذا به عنوان راهکاری برای حفظ این منبع حیاتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در نشست بین‌المللی «جلوگیری از ضایعات آب و غذا» با حضور مقامات عالی‌رتبه کشور‌های مختلف، وزرا، پژوهشگران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در ترکیه با قدردانی از ابتکار خانم «آمینه اردوغان» و آقای «ابراهیم یومالکی» در برگزاری این نشست، بر اهمیت جهانی موضوع حفاظت از منابع حیاتی آب و غذا تأکید کرد و افزود: منابع آب و غذا علاوه بر نقش تعیین‌کننده در ثبات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، در تعالیم دینی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

وی با بیان این که ایران سرزمینی باسابقه تاریخی در مدیریت آب است، گفت: ملت ایران هزاران سال پیش با ابداع قنات، هنر زیستن در دل کویر را به جهان آموختند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیرات تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های پی‌درپی و تنش آبی بر کشور افزود: جهان امروز با سه چالش "کاهش منابع آب تجدیدپذیر"، "رشد تقاضای غذایی" و "افزایش هدررفت محصولات کشاورزی" روبه‌رو است.

به گفته نوری، بر اساس آخرین برآورد‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در جهان گرسنه‌اند و روزانه بیش از یک میلیارد وعده غذایی در جهان هدر می‌رود، به عبارتی انسان‌ها حدود یک‌سوم غذای تولیدی جهان را به زباله تبدیل می‌کنند.

وی با تشریح پیامد‌های ضایعات غذا و آب، از جمله تخریب خاک، کاهش آب‌های زیرزمینی، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و تشدید تغییرات اقلیمی، تأکید کرد: کاهش هدررفت غذا در واقع کاهش هدررفت آب است و یکی از کم‌هزینه‌ترین و موثرترین راهکار‌ها برای افزایش عرضه جهانی غذا محسوب می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از ۳۰ به ۱۵ درصد، اقدامات انجام‌شده را شامل توسعه زنجیره ارزش، ارائه دستورالعمل‌های کاهش ضایعات، ایجاد سامانه‌های ثبت و رهگیری محصولات باغی، توسعه زنجیره سرد و کاهش قابل توجه ضایعات در محصولات مهمی، چون گندم، سیب‌زمینی، سیب، مرکبات، انگور و خرما عنوان کرد.

نوری افزود: به عنوان مثال، ضایعات سیب‌زمینی در ۱۵ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین از ورود بخش قابل توجهی از پسماند‌های حاصل از تولید و فرآوری محصولات کشاورزی به چرخه تولید خوراک دام و استخراج ترکیبات با ارزش افزوده خبر داد و گفت: این پسماند‌ها که پیش‌تر سبب آلودگی و تولید گاز‌های گلخانه‌ای می‌شدند، امروز به مدد فناوری به بخشی از چرخه تولید تبدیل شده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع ارتقای بهره‌وری آب در کشاورزی اختصاص داد و اجرای برنامه‌هایی، چون حکمرانی کارآمد آب، مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز، تعادل‌بخشی سفره‌های زیرزمینی، توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری، گسترش سیستم‌های نوین آبیاری، توسعه گلخانه‌ها و حمایت از کشت نشایی را از جمله اقدامات ایران برای صرفه‌جویی در منابع آب عنوان کرد.

نوری با تأکید بر ضرورت همکاری‌های چندجانبه برای مقابله با محدودیت منابع آب و کاهش هدررفت غذا افزود: آینده امنیت غذایی جهان به میزان مسئولیت‌پذیری و همکاری امروز ما وابسته است. اگر بتوانیم هدررفت آب و غذا را کاهش دهیم، به افزایش ظرفیت تولید، صلح، ثبات، سلامت و پایداری جهانی کمک کرده‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: اجازه دهید با هم تعهد کنیم که هیچ قطره آب و هیچ دانه غذایی هدر نرود.