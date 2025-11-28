پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: برای دوشنبه هفته آینده بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق در اغلب مناطق استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن محمدی مقدم گفت: برای دو روز آینده، افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه گاهی نسبتاً شدید پدیدههای غالب آسمان استان خواهد بود، اما برای دوشنبه بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق در اغلب مناطق استان قابل پیش بینی است.
وی افزود: از نظر نوسانات دمایی نیز در چند روز آینده هوا کمی سردتر میشود.
محمدی مقدم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ازنا و الشتر با ۴ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهرهای استان بودند.
دمای مرکز استان هم در این مدت بین ۳ و ۲۰ درجه سانتیگراد در نوسان بود.