به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن محمدی مقدم گفت: برای دو روز آینده، افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه گاهی نسبتاً شدید پدیده‌های غالب آسمان استان خواهد بود، اما برای دوشنبه بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق در اغلب مناطق استان قابل پیش بینی است.

وی افزود: از نظر نوسانات دمایی نیز در چند روز آینده هوا کمی سردتر می‌شود.

محمدی مقدم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ازنا و الشتر با ۴ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر‌های استان بودند.

دمای مرکز استان هم در این مدت بین ۳ و ۲۰ درجه سانتیگراد در نوسان بود.