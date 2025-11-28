سرمربی تیم فوتبال شهرداری نوشهر بعد از باخت خانگی مقابل صنعت نفت آبادان استعفا داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ کیانوش رحمتی سرمربی تیم شهرداری نوشهر پس از شکست یک بر صفر خانگی تیمش مقابل صنعت نفت آبادان، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

او با بیان اینکه برخی‌ها از روز اول فعالیت من به عنوان سرمربی فشار آوردند، گفت: از هفته چهارم و در تمام بازی‌ها علیه من شعار دادند که باید تیم را ترک کنم.





کیانوش رحمتی افزود: بعد از بازی از بازیکنان خداحافظی و استفعای خود را اعلام کردم.





سرمربی تیم شهرداری نوشهر ادامه داد: هیچگاه از اهدافی که داشتم پاپس نکشیدم و تا لحظه آخر برای سربلندی این تیم ایستادم و جنگیدم، اما برخی‌ها شرایط ادامه فعالیت را سخت کردند.





او با عذرخواهی از مردم، هواداران و پیشکسوتان فوتبال نوشهر، گفت: منافع برخی‌ها در نوشهر با حضور من تامین نمی‌شد.

سرمربی تیم شهرداری نوشهر با بیان اینکه در دوران سرمربی گری این تیم دنبال هیچ خواسته‌ای نبودم، افزود: تا زمانی که آرامش در تیم حکمفرما نباشد و منافع برخی افراد کنار گذاشته نشوند فوتبال پیشرفت نمی‌کند.





رحمتی در خصوص بازی مقابل صنعت نفت نیز گفت: شهرداری نوشهر در این بازی مستحق باخت نبود و برخلاف جریان بازی و با وجود خلق موقعیت‌های زیاد در دقیقه ۹۶ بازی را واگذار کرد.

او ادامه داد: صنعت نفت تیم بسیار پرمهره‌ای است، اما توپ و میدان کاملا در اختیار شهرداری نوشهر بود و می‌توانستیم با اختلاف سه گل بازی را ببریم.