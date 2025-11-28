به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در این جشنواره، ضمن پاسداشت تلاش‌های نخبگان علمی، دستاورد‌های فناورانه و اختراعات برتر بسیجیان معرفی و از مخترعان، مبتکران و برندگان علمی بسیج تجلیل شد.

، رئیس سازمان بسیج علمی و پژوهشی کشور با گرامیداشت یاد شهدای علمی و دفاع مقدس، بر اهمیت جهاد علمی و تمدن‌سازی از طریق علم و فناوری تأکید کرد و گفت: جهاد علمی، یکی از پایه‌های اصلی تحقق تمدن نوین اسلامی است و بسیج با طرح‌های نخبه‌پروری و توسعه زیست‌بوم فناوری، زمینه مشارکت مردم در این عرصه را فراهم می‌کند.

روح‌الله رضوی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای بسیج در حوزه فناوری سخت و نرم، تصریح کرد: در کشور بیش از ۲۸ مجموعه مردمی در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند و بسیج با حمایت از این تیم‌ها، رشد و تبدیل ایده‌های نو به محصولات فناورانه و خدمات خلاقانه را تسهیل می‌کند.

فرمانده سپاه رفسنجان هم با تاکید به اهمیت وحدت میان مراکز علمی و مجموعه سپاه، گفت: نیاز امروز کشور در حوزه دفاعی و فناوری، همکاری دانشگاهیان و نخبگان با روحیه جهادی است تا وابستگی به دیگر کشور‌ها کاهش یابد و اقتدار ایران حفظ شود.

سرهنگ پساوند، همچنین بر نقش جوانان و دانش‌آموزان در پیشبرد اهداف علمی و دفاعی تاکید و افزود: جوانان نخبه با بهره‌گیری از استعداد و هوش خود می‌توانند خلأ‌های فناورانه و پدافندی کشور را جبران کنند.

جشنواره دوم جهادگران علم و فناوری رفسنجان با معرفی برترین دستاورد‌های علمی، اختراعات و طرح‌های فناورانه، پایان یافت و قرار شد حمایت‌های علمی، آموزشی و مالی از نخبگان و مخترعان بسیجی ادامه یابد.