به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در گروه نخست لیگ یک کشور تیم مس سونگون موفق شد تیم رده دومی استقلال بجنورد را در سه گیم شکست دهد و صدرنشینی خود را تحکیم بخشید.

در همین گروه تیم مقاومت شهرداری تبریز هم با وجود باخت در ست نخست برابر میزبان خود پدیده گلپایگان در پایان ۳-۱ صاحب برتری شد.

در گروه چهارم این رقابت‌ها بنیس شبستر در یک بازی یک طرفه میزبان خود مقاومت تهران را شکست داد و با ۵ برد از ۵ بازی صدرنشین گروه خود باقی بماند.

مسابقات والیبال لیگ یک کشور در ۴ گروه برگزار می‌شود و در مجموع از هر گروه ۴ تیم به مرحله پلی اف صعود خواهند کرد.