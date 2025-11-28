پیروزی نمایندگان آذربایجان شرقی در مسابقات والیبال
هر سه نماینده آذربایجان شرقی در مسابقات والیبال لیگ یک کشور پیروز شدند.
در همین گروه تیم مقاومت شهرداری تبریز هم با وجود باخت در ست نخست برابر میزبان خود پدیده گلپایگان در پایان ۳-۱ صاحب برتری شد.
در گروه چهارم این رقابتها بنیس شبستر در یک بازی یک طرفه میزبان خود مقاومت تهران را شکست داد و با ۵ برد از ۵ بازی صدرنشین گروه خود باقی بماند.
مسابقات والیبال لیگ یک کشور در ۴ گروه برگزار میشود و در مجموع از هر گروه ۴ تیم به مرحله پلی اف صعود خواهند کرد.