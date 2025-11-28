در جریان مسابقات زنان کمتر از ۱۹ سال فوتبال قهرمانی اروپا، اعضای تیم ایرلند در زمان پخش سرود ملی انگلیس پشت به زمین کردند تا اعتراض خودشان را نشان دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ رسانه‌های محلی نوشتند پیش از آغاز مسابقه تیم فوتبال کمتر از ۱۹ سال زنان سوئد و ایرلند، قرار بود سرود ملی ایرلند پخش شود که به اشتباه سرود ملی انگلیس پخش شد که در آن از خداوند خواسته می‌شود تا شاه را حفظ کند.

اعضای تیم دختران کمتر از ۱۹ سال ایرلند که انتظار شنیدن این سرود را نداشتند، به نشانه اعتراض پشت به زمین کردند و با داد و فریاد خواستار قطع این سرود شدند. تماشاگران ایرلندی هم با هو و جنجال به پخش سرود ملی انگلیس اعتراض می‌کردند.

ایرلندی‌ها که پس از دهه‌ها مبارزه و تلفات انسانی زیاد توانستند استقلال خود را از انگلیس به دست آورند خشمگین از این اقدام همراه با مسئولان تیم ایرلند به سمت مقامات ورزشگاه هجوم بردند و خواستار قطع فوری پخش سرود انگلیس شدند. شماری از ایرلندی‌های حاضر در ورزشگاه نیز این اقدام را توطئه‌ای شیطانی برای از بین بردن تمرکز تیم ایرلند توصیف کردند و از مقامات ایرلندی خواستند از مسئولان برگزاری این مسابقات شکایت کنند.

پخش سرود ملی انگلیس برای تیم فوتبال دختران کمتر از ۱۹ سال ایرلند شوم توصیف شد، زیرا در پایان، ۱ بر ۳ در برابر تیم سوئد، شکست خوردند.