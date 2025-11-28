به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات کاراته قهرمانی جهان، صالح اباذری نماینده وزن ۸۴+ کیلوگرم ایران در گروه ۲ با نتایج زیر به مرحله حذفی رسید:

اباذری ۳ – ۰ آنتوناسیس نیکوپولوس (یونان)

اباذری ۴ – ۰ نوری عبدالسلام (لیبی)

اباذری ۰ – ۰ آنجلو وسیچ (کرواسی)

اباذری با صدرنشینی در گروه خود، در مرحله حذفی به مصاف جمه‌پری از چک رفت و با برتری ۴ بر ۳، موفق شد به جمع ۸ نفر برتر وزن ۸۴+ کیلوگرم راه یابد. با این پیروزی، نماینده ایران یک قدم دیگر به مدال جهانی نزدیک شد و ادامه رقابت‌ها را برای رسیدن به سکو پیگیری خواهد کرد.