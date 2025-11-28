

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ اسماعیل عرب محیط بان بهشهری، در پارک ملی پابند این شهرستان فیلمی از گله مرال‌ها را به تصویر کشید که در یک نقطه مشغول چرا هستند، تصویری که حاکی از روند رو به رشد جمعیت و امنیت بالای برای این گونه ارزشمند در زیستگاه‌های جنگلی دارد.

مرال یا گوزن قرمز بزرگترین پستاندار علفخوار در جنگل‌های شمال کشور که در گویش مازندرانی به آن گاو کوهی و اِشکارگو نیز گفته می‌شود، یکی از نماد‌های تنوع زیستی جنگل‌های هیرکانی و از گونه‌های حمایت شده و شکار ممنوع است.

پارک ملی پابند به وسعت ۲۶ هزار و ۵۹۷ هکتار در جنوب شهرستان نکا و بهشهر و در شمال غربی شهرستان دامغان قرار دارد و یکی از بزرگترین زیستگاه‌های مرال است



