یکی از دو نیروی گارد ملی آمریکا که نزدیک کاخ سفید هدف گلوله قرار گرفتند جان باخت و نظامی دیگر همچنان در وضعیتی وخیم بستری است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد «سارا بکتسروم»، ۲۰ ساله، از اعضای گارد ملی و اهل ویرجینیای غربی بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده و «اندرو وُلف» ۲۴ ساله همچنان برای ادامه حیات میجنگد.
ترامپ در مراسمی در جمع نظامیان آمریکایی گفت: لحظاتی قبل مطلع شده بکتسروم جان باخته است و او را «انسانی فوقالعاده و بینظیر در هر زمینه» توصیف کرد.
فرد مهاجم، «رحمانالله لکانوال» تبعه ۲۹ ساله افغانستان است که طبق گزارشهای رسمی در سال ۲۰۲۱ از طریق برنامه «خوشآمدگویی به متحدان» وارد آمریکا شد و پیشتر با واحدهای ویژه تحت حمایت سازمان سیا در افغانستان همکاری داشت و به گفته منابع رسانهای آمریکا، لکانوال در یگانهای موسوم به Zero Units فعالیت میکرده است؛ یگانهایی که در عملیاتهای تهاجمی علیه طالبان و سایر گروههای تروریستی نقش داشتند.
ترامپ این حادثه را «حمله تروریستی» توصیف کرده و دولت بایدن را به دلیل ورود نیروهای همکار آمریکا از افغانستان مقصر دانسته است. او در سخنان خود بار دیگر از روند بررسی پناهجویان افغان انتقاد کرد و گفت: برای امنیت ملی باید کنترل کامل بر افرادی که وارد کشور میشوند اعمال شود.
حضور نیروهای گارد ملی در پایتخت آمریکا طی ماههای اخیر به بخشی از برنامه ترامپ برای مقابله با جرم و جنایت تبدیل شده بود و حدود دو هزار و ۲۰۰ نیروی گارد هماکنون در این شهر مستقر هستند. در پی این حادثه دولت ترامپ اعزام ۵۰۰ نیروی دیگر به واشنگتن را نیز در نظر گرفته است.
خانواده هر دو نظامی که از جوامع کوچک ویرجینیای غربی هستند، در پیامهایی در شبکههای اجتماعی فرزندان خود را «مظهر تعهد و شجاعت» توصیف کردهاند. بکتسروم که تنها دو سال از فارغالتحصیلیاش میگذشت، بهتازگی برای انجام گشتهای امنیتی در واشنگتن اعزام شده بود. وُلف نیز که سال ۲۰۱۹ به گارد پیوسته، اکنون پس از جراحی در وضعیت بحرانی در بخش مراقبتهای ویژه قرار دارد.
به گفته مقامات نظامی، درباره نوع افتخارات و نشانهای احتمالی پس از مرگ بکتسروم هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده اما فرماندهی مشترک گارد ملی در واشنگتن اعلام کرده است که «تمامی سنتهای رسمی و نظامی» برای ادای احترام به این سرباز جوان اجرا خواهد شد.