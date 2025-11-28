به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در بازدید از این واحد تولیدی فعال حوزه طبخ و فرآوری انواع غذا با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان گفت: ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت محصولات غذایی و توسعه ظرفیت‌های صادراتی نقش مهمی در رونق اقتصادی گیلان دارد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر سلامت و استانداردسازی تولیدات غذایی، خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در فرآوری غذا و توجه به بهداشت و ایمنی غذایی، از مهم‌ترین اولویت‌های حمایتی دولت در این بخش است.

استاندار همچنین ضمن گفت‌و‌گو با مدیران و کارکنان این مجموعه، در جریان روند تولید، مشکلات و نیاز‌های توسعه‌ای این واحد قرار گرفت و بر پیگیری و رفع موانع پیش‌ِروی تولیدکنندگان تأکید کرد.