استاندار تهران گفت: در تمام کلانشهر تهران بنزین یورو چهار استفاده میشود و به هیچ عنوان مازوت سوزی نداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع «آلودگی هوای تهران؛ علت ها و راهکارها» گفت: تعطیلی ها نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارد و از افرادی که دارای بیماری های زمینه ای هستند خواست حتما باید پروتکل های خاص را رعایت کنند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.
سوال: آلودگی هوا موضوعی که این روزها تهران و کلانشهرهای کشور را به صدر خبرها برده، اما علاج و راهکار واقعی برای کاهش آلودگی هوا و درمان واقعی موضوع در کشور چیست؟ چه بسترهایی باید فراهم شود؟ چه اقداماتی صورت گرفته و کدام نقصها و کمبودها در کلان شهرها باید جبران شود برای حل این بحران یا موضوع و دغدغه؟ آقای دکتر معتمدیان آلودگی هوا موضوعی که مدارس را غیر حضوری کرده و باعث دورکاری کارمندان شده و مهمتر از همه دست و پنجه نرم کردن سلامت هر کدام از شهروندان در تهران. موضوع آلودگی هوا در تهران از مشکل قابل مدیریت عبور کرده و به بحران رسیده است؟
معتمدیان: در شرایط آلودگی هوا سطح بندیهایی داریم در سند راهبردی که ما در بحث مدیریت بحران داریم. آلودگی هوا به عنوان یکی از مخاطرات اولویتدار در کشور به آن پرداخته شده است. در هفته گذشته متاسفانه شرایط بحرانی را پشت سر گذاشتیم. شرایط بنفش و شرایط قرمز که شرایط حادی بود که به علت غلظت آلایندگیها در سطح شهر تهران و برخی شهرستانهای استان داشتیم و بر اساس ضوابطی که در نقشه راه ما که قانون هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی است اقدامات خودمان را مدیریت کردیم.
سوال: این اقدامات که اشاره میکنید کدامها هستند و آیا توانست علاجی بر موضوع کاهش آلودگی هوا شود؟
معتمدیان: دو وظیفه اصلی داریم. یکی جلوگیری از انتشار آلایندگیها و دیگری جلوگیری از مواجهه است. در بخش اول نیازمند اقدامات بلند مدتی است که باید اجرا شود. در بخش نایع آلاینده در بحث آلایندگیهایی که در سطح منطقه و استان وجود دارد و بخشی هم در همین مقطع قابل مدیریت است. مثلاً محدودیتهایی که برای فعالیت کارخانههای سیمان داشتیم، محدودیتی که برای مراکز آلاینده داشتیم، اخطار دادیم. بعضاً در همین ایام پلمپ شدند و آنهایی که تبعیت نکردند توسط ضابط که اداره کل محیط زیست در سطح استان، به دستگاه قضایی معرفی شدند. فعالیتهای مثل کارخانجات شن و ماسه کورههای آجرپزی که آلایندگی دارند، در این مقطع جلوگیری از انتشار آلایندگی را داشتیم. در سطح شهرستانها متاسفانه آتش سوزیهایی میشود. مثل آتش زدن لاستیک یا هر نوع آتشزنی که آلایندگی ایجاد میکند، مدیریت شدند. با گشتهای مشترک دستگاههای ضابط و یک بخشی هم برمیگردد به جلوگیری از مواجهه. یعنی بخش پیشگیرانهای است که باید در این ایام انجام دهیم. تصمیماتی است که هم هفته گذشته و هم امروز هم در کارگروه ملی اضطرار مصوب و ابلاغ کردیم به علت جلوگیری از مواجهه شهروندان عزیز به علت غلظت آلایندگیهایی که در شرایط اضطرار ایجاد میشود، مجبوریم اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم. مخصوصاً برای گروههای حساس و سنین بالا، کودکان که بیشتر در معرض خطر هستند، تصمیمات جدیتری میگیریم. تعطیلی مهد کودکها، پیش دبستانیها و همینطور غیر حضوری کردن و از طریق مجازی مدارس را دایر کردیم. یعنی تعطیلی مطلق نبوده، فقط جلوگیری از رفت و آمد دانش آموزان، کودکان بوده که قطعاً بازدارنده بوده. از طرفی هم دانشگاه به عنوان یکی از موضوعاتی بود که حتماً باید برای جلوگیری از مواجهه، تصمیماتی میگرفتیم هم در هفته گذشته و هم برای فردا تصمیم گرفتیم که دانشگاهها، غیر حضوری و مجازی باشند.
سوال: انتظار میرفت با این تصمیمگیریها میزان غلظت آلایندگیها کمتر باشد.
معتمدیان: اگر این تصمیمات گرفته نمیشد، پیشبینیهایی که بود، حتماً غلظت آلایندهها بیشتر و وضعیت بدتر میشد. احتمالاً در سطح بالاتر قرار میگرفتیم که خوشبختانه با تدابیری که شد و انسجامی که همه دستگاهها انصافاً داشتند، یک بخش پیشگیرانه است. مجموعه بهداشتی ما پروتکلهای بهداشتی را به مردم عزیز در این شرایط آموزش میدهند و اثرگذار است. بالاخره هر چقدر محدودیت ایجاد کنیم، مردم برای امور ضروری خودشان تردد در شهر دارند و برای اینکه این مخاطرات را کاهش دهیم چه کار باید کنیم؟ اینها پروتکلهای بهداشتی است که حتماً همکاران ما در وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی سه گانهای که در تهران هستند حضور پیدا میکنند در شبکههای مختلف و این آموزشها را به مردم عزیز میدهند که بتوانیم مخاطرات را به حداقل برسانیم. متاسفانه بیمارانی که بیماریهای زمینهای دارند مشکلات قلبی، مشکلات ریوی و بیماران خاص، آسیب پذیری بیشتری دارند. حتماً باید پروتکلهای مخصوص بهداشتی را رعایت کنند. استفاده از ماسک، نباید در مکانهای پرجمعیت حاضر شوند.محدودیت هم در جلسات امروز حتی برای سینماها و تئاترها جاهایی که مراکز تجمع است ایجاد کردیم که ابلاغ شود به وزارت ارشاد و در ۲۴ ساعت آینده ان شاءالله محدودیتها ایجاد شود که زمینه بروز مخاطرات را برای مردم عزیز کاهش دهیم. در کنار آن هم بحث تردد خودروها است. برای اولین بار گزارشی که امروز در جلسه پلیس راهور دادند، انصافاً اثرگذار بودند، در اجرای طرح زوج و فرد که با همکاری شهرداری تهران اجرا شد. کاهش قابل توجهی از تردد را در محدوده زوج و فرد داشتیم.
سوال: همیشه هر فصل سرد، با این بحران مواجه میشویم و در نخستین موضوع میرویم سراغ تعطیلیها. البته که در جای خودش تصمیم بسیار درستی است. تصمیم گیری برای مقطع کوتاه، اما از زمستان سال گذشته تا امروز تکالیفی که ما در بحث کاهش آلودگی هوا داشتیم که اگر تا به زمستان ۱۴۰۴ رسیدیم به مراتب وضعیتمان بهتر باشد را اجرا کردیم؟
معتمدیان: در یک سال گذشته انصافاً اقدامات خوب و موثری شده، اما کافی نیست. مصداقی عرض کنم. مثلاً در رابطه با اسقاط خودروها، قانون هوای پاک، سال ۹۶ تصویب و ابلاغ شد. طی ۷ سال یعنی تا قبل از شروع دولت چهاردهم مجموعاً در کشور ۲۷۰ دستگاه خودرو اسقاطی داشتیم. یعنی از چرخه تردد خارج شدند. در یک سال گذشته که مربوط به دولت چهاردهم است، ۳۵۰ هزار صرفاً در یک سال خروج و اسقاط شد. حرکت خوبی است هرچند هنوز ما به عدد تکلیف قانونی هم نرسیدیم. انباشت بسیار زیاد است، اما بخواهید مقایسه کنید ۲۷۰ دستگاه در ۷ سال و ۳۵۰ هزار خودرو در یک سال. تکلیفی هم که در قانون برنامه هفتم برای دولت مشخص کردند، سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه باید اسقاط داشته باشیم که امیدواریم ان شاءالله با برنامههایی که دولت دارد و وزارت صمت که محور است و با همکاری سایر بخشها بتوانیم به این تکلیف قانونی برسیم. در کارگروه ملی کاهش آلایندگیها به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور، با توجه به تعداد زیادی از بخش قابل توجهی از خودروهای آلاینده کشور مربوط به استان تهران است. لذا سهم قابل توجهی باید تخصیص داده شود. ما درخواست ۲۰۰ هزار تا را دادیم که ان شاء الله بتوانیم با ساز و کارهایی که در استان اندیشید میشود با کمکی که وزارت صمت انجام میدهد، این موضوع عملیاتی شود و حتماً اثرات خودش را در سطح استانی خواهد داشت. در بحث موتور سیکلت اولین بار است. ۴ میلیون و دویست هزار موتور سیکلت متردد در تهران داریم. بیش از ۷۰ درصد اینها عمرشان بالای ۲۰ سال است. یعنی فرسوده هستند و آلایندگی دارند. هر موتور سیکلت آلاینده معادل ۴ خودرو آلایندگی دارد و هر موتور سیکلت آلاینده بیش از ۸ لیتر سوخت مصرف میکند. در کنار مسائل دیگری که مربوط به سلامت است، ۶۳ درصد فوتیهای ما در سال گذشته مربوط به راکبین موتور سیکلت بوده. مسائل و مشکلات متعددی که در حوزه موتور سیکلت است. استان تهران به عنوان پایلوت با ماموریتی که کارگروه ملی به ما دادند، بنا است ۲۰ هزار موتورسیکلت اسقاط و جایگزین، موتورهای برقی تحویل داده شود و کمک خوبی هم میشود. بسته مشوق لحاظ کردیم با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از موتور سیکلتها مربوط به اشتغال مردم است. یعنی اینکه صرفاً بیاییم موتورسیکلتها را از چرخه خارج کنیم و به فکر مردم نباشیم، تبعات اجتماعی دارد. دولت هم تلاش داشته برای اولین بار بتوانیم مشوق بسیار خوب دهیم که ان شاءالله به زودی اجرایی میشود. با کمک وزارت نفت هزار دلار به عنوان کمک بلاعوض معادل ۷۰۰ دلار تسهیلات ارزان قیمت و ۳۰۰ دلار بابت اسقاط هر موتورسیکلت کمکی است که دولت از محل بهینهسازی و مصرف سوخت می کند که امیدواریم با اجرای این طرح پایلوت بتوانیم توسعه دهیم، آمار را افزایش دهیم و به همه کشور تسری پیدا کند.
سوال: این دو مورد که اشاره کردید از دلایل آلودگی هوای تهران است به ترتیب یا نه؟ اگر بخواهم از شما به عنوان استاندار تهران مهمترین دلایل آلودگی تهران را بپرسم که در صدر تصمیمگیریهای شما قرار دارد برای این که علت را بشناسید و بروید به دنبال درمان، اساسی علت به کدامها اشاره میکنید؟
معتمدیان: طبق یک سیاهه انتشار سهم هر آلاینده را مشخص میکنیم. البته این را به عنوان گلایه و کمتر توجهی باید عرض کنم از دستگاههایی که متولی بودند، محیط زیست در گذشته و مجموعه شهرداری تهران درگذشته سیاهه انتشاری که امروز بنده به آن استناد میکنم، مربوط به ۸ سال پیش است یعنی سهم آلایندههای مختلف.
سوال: البته این را بگوییم که در دولتهای مختلف تکالیف به درستی اجرا نمیشود که میرسد به یک موضوعی
معتمدیان: ۵۹ درصد سهم آلایندهها، مربوط به عوامل متحرک است که شامل انواع خودروها، تاکسیها و مینی بوس، وانت، اتوبوس، کامیونت و ونها میشود. هم شهرداری تهران کارهای خوبی را شروع کرده، هم وزارت کشور. با دستوراتی که وزیر کشور داد، حرکت خوبی در حوزه معاونت عمرانی شده که بحث اتوبوس هم ان شاءالله و هم مترو اتفاقات خوبی در تهران انجام شد که قطعاً اثرگذار خواهد بود و در عوامل ثابت که شامل نیروگاهها است، پایانههای مسافری است که در شهر داریم. بالاخره اینها اثرگذاری خاص خودشان را دارند. ۴۱ درصد سهم عوامل ثابت است، اما مخرج مشترک همه اینها برمیگردد به استفاده از سوختهای فسیلی که چه عوامل ثابت و چه عوامل تحرک بحث استفاده از سوختهای فسیلی است. از بنزین، گاز طبیعی، نفت گاز، گازوئیل و حتی بعضاً در بعضی از مناطق مازوت است که خوشبختانه در استان به هیچ عنوان مازوت سوزی نداریم. یعنی در برخی نیروگاههایی که در استانهای همجوار ما هستند و بعضاً به علت باد غالبی که به سمت ما است آلایندگی میآورند. خوشبختانه با تدبیر سازمان محیط زیست و به ویژه وزارت نفت، مازوتهایی مصرف میشود بدون گوگرد. یعنی از سه و نیم درصد آلایندگی که سولفورها داشتند به کمتر از نیم درصد رسیده این هم اقدام بسیار خوبی است که شده که ان شاءالله در کشور هم تسری پیدا کند، در استانهایی که بالاجبار در شرایط خاص مجبورند مازوت سوزی داشته باشند.
سوال: پس خبرهایی که بعضاً در این خصوص منتشر میشود را تکذیب میکنید.
معتمدیان: بله. هیچ مورد مازوت سوزی نداریم. در رابطه با بنزین، تقریباً کلان شهر تهران، بنزین یورو ۴ استفاده میکند. یعنی استاندارد است. شهرستانهای ما همچنان از بنزینهایی که استاندارد آن پایینتر است استفاده میکنند. دنبال میکنیم که ان شاءالله بتوانیم مجموعه استان در شهرستانهای مختلف از بنزین استاندارد استفاده کنیم که قطعاً در کاهش آلایندگیهای استان اثرگذار است. روزانه حداقل یک و نیم میلیون خودرو تردد از شهرستانها و مبادی ورودی و خروجی تهران داریم که شاید بیش از سه و نیم تا ۴ میلیون جمعیت روزانه برای گرفتن خدمات یا اشتغال یا حضور در مراکز اداری به شهر تهران مراجعه میکنند. لذا ان شاءالله این موضوع اگر عملیاتی شود امیدواریم با پیگیریهایی که انجام میدهیم و مساعدت وزارت نفت، این مخاطره را به حداقل کاهش دهیم.
سوال: اشاره شما به اینکه خیلی از هموطنان برای کار یا هر موضوعی وارد تهران میشوند، من را برد اول به سراغ اینکه شما روز چهارشنبه، سومین جلسه هیئت دولت را به عنوان استاندار تهران حاضر شدید. فکر میکنید در راستای این تمرکز زدایی خروج ادارات، خروج دستگاهها از تهران، چقدر حضور شما در هیئت دولت در تصمیمگیریهایی که میتواند به قلب تپنده کشور یعنی تهران کمک کند تاثیرگذار باشد؟
معتمدیان: جا دارد تشکر کنم از آقای رئیس جمهور و وزیر محترم کشور که نگاه ویژهای به حل مسائل تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی دارند. این نشان از اهمیتی است که حل مسائل تهران دارد. حضور بنده به عنوان خادم مردم تهران در هیئت دولت اول اینکه ما میتوانیم به راحتی مسائل و مشکلات را منتقل کنیم. همین چهارشنبه، بنده گزارش مفصلی از آلودگی هوا را محضر آقای رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت مطرح و دستوراتی هم آقای رئیس جمهور مطرح کردند.
سوال: و این تصمیم گیریها را سرعت میدهد؟
معتمدیان: بله. ان شاءالله همینطور است. هم دسترسی به رئیس جمهور محترم، معاون اول محترم، وزرای محترم اعضای کابینه به راحتی انجام میگیرد.
سوال: و دست به نقد اگر بخواهید بگویید چهارشنبه چه اتفاقی افتاد که حال تهران را میتواند بهتر کند چیست؟
معتمدیان: دستوراتی بود که آقای رئیس جمهور هم به معاونت اجرایی دادند به عنوان رئیس کارگروه کاهش آلایندگی، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست جلسات مشترکی که قرار شد، برگزار شود، برای شتاب بخشی و برنامههای قانون هوای پاک که در پی دستور آقای رئیس جمهور انجام گرفت.
سوال: در حلقههای به هم پیوسته هوای پاک در کشور؛ مردم، علی الخصوص تهران مردم مهمتر هستند. نقش مردم مهمتر است یا اقدامات مسئولان؟
معتمدیان: در وهله اول اقداماتی است که دولت و حاکمیت باید اجرا شود و شرایط را اگر برنامهای است باید فراهم و تسهیل کند که مردم هم بیایند و مشارکت کنند. قطع به یقین نقش اول، دولتها و مسئولین هستند و نقش مردم هم بسیار کلیدی است. مثالی که عرض کردم در بحث اسقاط خودرو، کامیون، سواری، موتور سیکلت، اتوبوس؛ اینها وظیفه دولت و حاکمیت است. بیاییم برنامه دهیم، شرایط را فراهم کنیم که مردم مشارکت کنند و در وهله دوم هم حتماً مشارکت مردم است که استقبال کنند بتوانیم برنامههای خودمان را اجرا کنیم. اینها مکمل همدیگر هستند در کنار همدیگر. ان شاءالله باید بتوانیم مسائل و مشکلات را حل کنیم.
سوال: در مورد اقدامات مسئولان در تهران اگر بخواهید به آن کیفی نمره بدهید، عددی نرویم سراغش فکر میکنید متناسب است با آن وضعیتی که در مورد اجرای قانون هوای پاک و وضعیت هوا در تهران توقع داریم؟
معتمدیان: البته بنده در جایگاه امتیاز دهی ارزیابی دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک نیستم. قانون هوای پاک تقریباً ۳۴ ماده , ۳۹ تبصره دارد و ۱۷۶ تکلیف برای ۲۱ دستگاه مشخص کرده. مسئولیت ارزیابی و نظارت عملکرد دستگاهها به عهده سازمان محیط زیست است. البته بنده به عنوان خادم مردم و جایگاه استاندار دنبال میکنم و حتماً همکاری با دستگاههای مختلف داریم و مطالبهگر هم هستیم که بتوانیم وظایف دستگاهها را به سرانجام برسانیم.
سوال: در این مطالبهگری امتیاز دستگاهها را چطور کیفی نمره میدهید؟
معتمدیان: در مجموع اگر قانون هوای پاک اجرا میشد که این وضعیت را نداشتیم. این واقعیتی است که باید با مردم شفاف و صادقانه صحبت کنیم. اگر در ادوار مختلف همه همت داشتند و پیگیری و اجرا میکردند وظایفشان را انجام میدادند قطع به یقین مشکلات امروز را نداشتیم که به تعبیر جناب عالی وارد بحران شویم. حتماً نیاز به کار فشرده است، اما یک سال گذشته انصافاً با همه محدودیتهایی که ما داریم با همه فشارهای اقتصادی که داریم، با همه مسائل مالی که دولت دارد به اینکه آقای رئیس جمهور روی مسئله سلامتT نگاه ویژه و ورود ویژهای داشتند اقدامات خوبی شد. موضوع بعد در رابطه با بحث انرژیهای تجدید پذیر است. بالاخره بخشی از آلایندگیها، مربوط به سوخت و مصرف نیروگاهها و امثال آن است. آقای رئیس جمهور در سال گذشته نهضتی را شروع کردند در بحث نهضت ساخت نیروگاههای تجدید پذیر همین پنلهای خورشیدی که امروز با افتخار میتوانیم اعلام کنیم که به عنوان گفتمان در سراسر کشور عمومی شده در استان شاید در نیم قرن گذشته، کل نیروگاههایی که داشتیم در استان ۲۳ مگاوات بوده. امروز با افتخار اعلام میکنیم که ۱۲ هزار مگاوات مجوز صادر کردیم. ۱۲۰۰ مگاوات ان شاءالله حداقل تا ۶،۷ ماه آینده به بهرهبرداری میرسد و وارد مدار میشود. ۱۲۰۰ مگاوات یعنی نیروگاه هستهای ما در بوشهر ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولیدش است بیش از نیروگاه بوشهر. ان شاءالله در چند ماه آینده تولید انرژی پاک خواهیم داشت در بخشهای مختلف.
سوال: هر کدام از این اقدامات چقدر میتواند باعث کاهش آلودگی هوا شود. من به عنوان مادر نگران هستم از این که فرزندم چنین هوایی را استنشاق میکند. بنابراین برایم مهم است اگر قرار است انرژی پاکی پیاده شود چند درصد آلودگی هوا را حل میکند؟
معتمدیان: سیاههای که اشاره کردم در ۵۱ درصد عوامل متحرک و ۴۱ عوامل ثابت. حالا این بخش مربوط به عوامل ثابت است. این سیاهه مربوط به ۸ سال پیش است. خوشبختانه هرچند دیر هنگام، اما ظاهراً مراحل آخر است و تا دو سه ماه آینده سیاهه جدید منتشر و درصد آلایندگیها کاملاً مشخص میشود و میشود مبنای کار.
سوال: آقای دکتر دو سه ماه دیگر دیر نیست؟
معتمدیان: اینها چندین سال بلاتکلیف مانده ولی بالاخره کار دارد تمام میشود و به عنوان، کار زیربنایی است. سیاههای که داشتیم و مورد استفاده قرار میگرفت مربوط به ۸ سال پیش بوده. حل مسائل آلایندگی مسائل کوتاه مدت که نیست کشورهایی مثل چین که درگیر بودند. حداقل دوره بیست ساله را طی کردند. ده پانزده سال پیش مردم شانگهای آن قدر آلایندگی داشتند که کپسولهای اکسیژن حمل میکردند. همان شهرها الان به عنوان یکی از شهرهای سبز و پاک در دنیا مطرح هستند.
سوال: زمانبندی میگذارند و آن موضوع را حل میکنند. هر سال ما این مهم را به عنوان یکی از دغدغهها مطرح میکنیم و بعد فراموش میکنیم؟
معتمدیان: قطعا این موضوع نیاز به عزم ملی دارد و حتما مجلس و دولت و همه ارکان پای کار آمده و عزم جدی برای اجرا کردن.
سوال: الان این عزم جدی پیش نیامده؟
معتمدیان: در بحث خودرو یک درصدی اثرگذارست که چه اتفاقاتی افتاده است. معادل هفت سال توانستید خودرو اسقاط کنید. در بحث موتورسیکلت اقداماتی تا چند هفته آینده آغاز خواهدشد. ۲۳ مگاوات در طی ۵۰ سال داشتید. الان تا ۲۰۰ مگاوات تا شش هفت ماه آینده به مدار وارد میشود. اتفاقاتی که افتاده در بحث شهرک صنعتی شمس آباد که شنیدید که بزرگترین مراکز صنعتی ما در خاورمیانه است، الان صد مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال ساخت است که یک بخشی تا دهه فجر و پایان سال این صد مگاوات به بهره برداری میرسد که یکی از بزرگترین طرح هایی است که انجام میگیرد. در عباس آباد که هفت مگاواتی است که در دنیا دومین طرح بزرگ روسقفی است که انجام میگیرد. کشور هند با ده مگاوات که ما با هفت مگاوات که مربوط به یک واحدست که بخش خصوصی در دست انجام است و به بهره برداری میرسد. هزار و دویست مدرسه را تا چند روز آینده آغاز میکنیم که هزار و دویست مدرسه تا دهه فجر به بهره برداری میرسد و این عدد بزرگی است که در هیچ کجای دنیا یک شهر با این تعداد نداریم. سال آینده همه مدارس استان را مجهز می کنیم به پنلهای خورشیدی. همه مساجد را احصا کردیم که هزار و دویست مسجد در استان تا پایان سال به پنلهای خورشیدی مجهز شوند. یک خبر خوش مربوط به پنلهای خانگی است که بحث نهضت پنلهای خورشیدی را ساترا انجام میدهد با همکاری توانیر و ادارات کل برق در شهر تهران و شرکت توزیع استان که زحمات شبانه روزی که عدد و رقم میدهیم و زمان هم میدهیم که کی شروع و کی پایان مییابد.
سوال: چقدر از آلودگی هوا را کم میکند؟
معتمدیان: ۴۱ درصدست که کامپیوتر نیستیم که این عدد را محاسبه کنیم که در سیاهه جدید باید مشخص شود که سهم هر یک از آلایندهها چقدرست.
سوال: اینها براساس اولویتهایی است که استخراج کردید؟
معتمدیان: وقتی نیروگاه حرارتی دارید تولید دی اکسید کربن و منواکسید کربن دارد و آلایندگی ایجاد میکند و در بحث خانگی ان شاء الله از همین فردا مردم عزیز به سایت ساترا مراجعه کنند.
سوال: به لحاظ مالی و جایگزینیها کمک میکنید؟
معتمدیان: بله. تسهیلات است ده یا پنج کیلووات درخواست خودشان در سامانه ساترا وارد کرده و طی ده روز بازدید انجام میگیرد و بعد از بازدید از تسهیلات بانک ملت، هر کیلووات چهل میلیون تومان و حداکثر سیصد میلیون تومان وام کم بهره در اختیار مردم عزیز قرار میگیرد. سقفی که برای کل کشور در نظر گرفته شده، هزار مگاوات است و سهم استان، صد و سی مگاوات که نصف مربوط به شهر تهران و نصف مربوط به شهرستانهای استان تهران. نهضت عمومی در بخشهای مختلف شروع کردیم، هم سرمایه گذاری در بخش کلان و سرمایه گذار داریم. ۵ هزار مگاوات سرمایه گذاری خارجی که زمین در اختیارشان قرار دادیم. بیش از شش هزار مگاوات که سرمایه گذاری مزرعه بزرگ مقیاس در سطح کشور و تا کوچکترین مقطع این بحث سقف سوله هاست. نیروگاههای شهرک هاست، مساجد و مدارس است. خانگی است. همه اینها را لحاظ کردیم. حتی در بخش کشاورزی و دغدغههایی که ما داریم در بحث ناترازیها که مجبوریم در شرایط خاص قطعی برق داشته باشیم یکی صنعت است و یکی کشاورزی است. دو هزار و هشتصد حلقه چاه داریم. صد مگاوات برنامه ریزی کردیم که با وزارت جهاد و اداره کل کشاورزی و بانک کشاورزی که تسهیلات در اختیار وزارت جهاد قرار دهیم که نیروگاههای تجمیعی بسازیم که مشکلی در زمان ناترازی برای تامین برق و انرژی مراکز مان نداشته باشیم، اعم از صنعت و مدارس و مساجد و کشاورزی و سایر بخشها.
سوال: مشکل آلودگی هوای تهران که بتوانید بهبود دهید چه اقداماتی را باید انجام دهیم که مغفول مانده؟ چه همکاریهایی باید پررنگتر میشد با دستگاهها از جانب استانداری تهران یا از جانب دستگاهها با استانداری تهران که انجام نشده وضعیت ما به چنین روزی رسیده است؟
معتمدیان: سهم عمده مربوط به آلایندگی خودروهاست. نوع خودرو که در داخل تولید میشود و استانداردهایی که باید باشد و نوع سوختی که استفاده میشود که همه اثرگذارست و به دلایل مختلفی انجام نشده است. اخیرا آقای رئیس جمهور اولتیماتومی به صنعت خودروسازی داخلی دادند. یا خودشان را تطبیق دهند با استانداردهای روز دنیا یا شرایط را برای دیگران فراهم کنیم. این که انحصاری باشد در این قضیه قطعا نیست. با ورود رئیس جمهور امیدواریم، موضوع خودروسازی تعیین تکلیف شود و عزیزان خودشان را با شرایط روز تطبیق دهند و بخش قابل توجهی از مشکلات ما از این طریق حل شود.
سوال: در شهر تهران در چه بازه زمانی کار عملیاتی انجام میشد که حداقل مولفهها در اختیار و در مدیریت ما میبود؟
معتمدیان: یک بخش برمی گردد به صنایع. عوامل ثابتی که براساس سیاهه گذشته که ۴۱ درصد بوده که بخش قابل توجهش مربوط به صنایع است. صنایعی در استان هستند که آلایندگی دارند و هزار و دویست مرکز آلاینده که آلایندگیها در سه بخش است. آلایندههای هواست که صنایع باید فیلتراسیون وصل کرده و مدیریت کنند. آلاینده ها یا مربوط به آب است که باید تصفیه خانه ایجاد کنند یا مربوط به پسماندهاست که باید مدیریت پسماند، طرحهای لازم در مورد پسماند داشته باشند. هر کدام از اینها آلایندگیهای خاص خودش را دارد در این بخش.
سوال: تکالیف مربوط به آلایندههای صنایع را انجام دادیم حتی در زمینه برخورد با آلایندگیهای آن ها؟
معتمدیان: آن چیزی که در دوره ماست خود بنده، ۱۵ روز یکبار جلسات را مرتب برگزار میکنیم،.۱۵ روز یکبار جلسات ملی با معاونت اجرایی برگزار شده و استاندار تهران آن جا عضوست و شرکت میکنیم و هر هفته در جلسات کنترل کاهش آلایندگی شرکت میکنیم به علتاهمیتی که دارد و اعتمادی که مردم به ما کردند و ما دنبال این هستیم که عملیاتهای اجرایی انجام دهیم که اثراتش را مردم در زندگی خودشان ببینند. نکتهای که ااشاره میکنیم برمی گردد به اتفاقاتی که در دهههای اخیردر تهران افتاده، که حدود بیست هزار مرکز صنفی داریم که به دلایل مختلف اینها عدم نظارت، تبدیل شدند به مراکز صنعتی که تمام عملیاتها و فرآیندهایی که دارند غیر قانونی انجام میگیرد. اینها آن استانداردها و الزامات زیست محیطی را رعایت نکردند. متاسفانه، بحث آلایندگی هوا، خاک و پسماندها اگر مراجعه بفرمایید در قالب ۵۵ لکه است. بعضی از اینها در قالب شهرکهای صنعتی درآمده و بعضی از این لکهها عدد واحدهای شان بیش از هزار مجموعه صنعتی باشد.
سوال: میشود درمانش کرد؟
معتمدیان: در دولت قبل ۳۸ لکه در قالب شهرکهای صنعتی ساماندهی کنند، در سال گذشته به طور جد رفتیم. موانعی بود که بنده پیشنهاداتی بردم به کمیسیون زیربنایی و خوشبختانه یکشنبه آلاینده جلسهای است در دولت و بعد از تصویب، طرح دوساله گرفتیم که ۳۸ لکه را که ظرفیت تبدیل به شهرکهای صنعتی دارد ساماندهی کنیم. اینها که همه عزیزانی که در شهرکها هستند که شهرکهای صنفی بوده که مجوز از صمت میگیرند و الزامات زیست محیطی را رعایت میکنند و از حق و حقوقی برخوردار شده و هویت پیدا میکنند و از تسهیلات بانکها استفاده کرده و در بورس شرکت کرده و شفافیت مالی و مالیاتی پیدا میکنند و دهها اثر مثبتی که میتواند داشته باشد و مهمترین این است که با مراکز خدمات خصوصی متولی مراکز میشود و شهرکها میشود که مدیریت کنند پسماندشان و بحث آلایندگیهای شان و طرف مقابل ما هستند و مثل همه اختیاراتی که شهرکهای دولتی دارند و شهرکهای خصوصی هم دارند و نظارتهای ما در ادارات و دستگاههای مختلف افزایش پیدا میکند.
سوال: یک بخشی به صنایع و وضعیت ساخت و سازها و چیدمان ساختمان و پراکندگی ساختمانها که میتواند بخشی از کمک باشد برای گردش هوا و کمک به بهبودی آلودگی هوا که چه مشارکتهایی و هماهنگیهایی با شهرداری تهران و مراکز ذی ربط دارید به علت این که باز در ساخت و سازها بتوانید نظارت کنید در فواصل پیش رو؟
معتمدیان: رویکرد جدیدی که در استان داریم این که نظارت بیشتری در فرآیندهای مدیریت شهری داشته باشیم و چه در حریم شهرها و نظارت یکپارچه در استان تهران داشته باشیم. الان شهر تهران به گونهای به صورت مستقل اداره میشود و سیاستهای خاص خودش را از طریق شهرداری دنبال میکند و شهرستانها مسیر خودش را دنبال میکند. یکی از اقداماتی که در این مقطع انجام گرفت، مدیریت یکپارچه حرایم بود که با بازنگری در شورای عالی معماری وشهرسازی و ابلاغ آن، مدیریت نظارت عالیه این موضوع به استانداری تهران محول شد. سی چهل سال است که شهر تهران با سی و یک شهر و ۹ شهرستان تداخل دارد. این دستورالعمل بعد از سی و چهل سال، تکلیف ما را مشخص کرد و نقش نظارتی حاکمیتی افزایش داد که به عنوان دستگاه حاکمیتی هماهنگی بیشتری بین شهرداریها و سایر دستگاههایی که در پهنه حرایم مسئولیت دارند که متاسفانه در سالهای گذشته شاهد ساخت و سازهای غیر مجازی بودیم که به عنوان معضل مطرح هستند.
سوال: حتی برجهای بلندمرتبه در غرب تهران؟
معتمدیان: حریم فروشی و تراکم فروشی، آسمان فروشی در ادوار مختلف بوده که خوشبختانه با دستوراتی که آقای رئیس جمهور داد که به علت بارگذاری که جمعیتی غیر منطقی که در دهه گذشته انجام دادیم چالشها و بحرانهای جدی داریم. همین امروز ما مشکل و چالش کمبود آب داریم. این قضیه آلایندگیها یک مقدار تحت الشعاع قرار گیرد ولی متاسفانه به علت خشکسالیهایی که شش سال پیاپی داریم و کاهش پراکندگی در سال جاری و سال آبی که از اول مهرماه تا حالا دو سه میلیمتر بیشتر بارندگی نداشتیم که در شصت ساله گذشته بی سابقه بوده، سدهای چهارگانه ما سه درصد آب دارند. اگر مدیریت بسیار خوبی که همکاران ما در وزارت نیرو و آبفا استان و آب منطقهای استان و مدیریتی که در استانداری انجام شد به شدت در تامین آب شرب مردم مشکل داشتیم. همکاری و همراهی مردم اثرگذار بوده و مدیریت شد و آب مانده سدها مدیریت و تصفیه میشود و صرفه جویی مردم اثرگذار بوده و انتقال آبی که به عنوان کار جهادی که در کمتر از شش ماه، امروز ذخایری برای ما ایجاد کرد که بحران جدی را پشت سرگذاشتیم که هر چند بحران هنوز نگذشته و هنوز بارندگی نداریم. با توجه به پیش بینیها، اواسط نیمه هفته آتی میتوانیم بارندگیها و بارشهایی داشته باشیم که هم در بحث لطافت هوا و تخلیه آلایندگی هوای تهران نقش داشته باشند و در پرشدن سدها و تامین آب.
سوال: بعضی خبرها میگفت زمستان پربارشی داریم؟
معتمدیان: لطف خدای تعالی شامل مردم استان تهران شود. امروز مهمترین چالشی که در استان داریم همین بارگذاری جمعیتی است و بارها عدد و رقم دادند. میانگین هر کیلومتر مربع در کشور ۴۹ نفر سکونت دارند، اما در استان بیش از هزار عدد است و ۲۲ برابر میانگین کشور بارگذاری جمعیتی انجام دادیم. بعضی شهرستانها مثل بهارستان و قدس بیش از هشت هزار نفر در هر کیلومتر مربع است که عددی که نورم جهانی است که شهری داشته باشیم با این بارگذاری جمعیت.
بخش قابل توجهی از طریق سفرههای زیریزمینی تامین میکنیم. در ده سال گذشته آب شرب مردم هفتاد درصد از طریق سدها بود و سی درصد از طریق سفرههای زیرزمینی که این معکوس شده که سی درصد از طریق سدها و هفتاد درصد از طریق سفرههای زیرزمینی. امروز بحثهای فرونشست از بهره برداریهایی است که از سفرههای زیرزمینی انجام میگیرد. بحث تراکم جمعیت و رفت و آمدها و خودروها که در کنار هم عواملی است که باید مدیریت شود و دستوری که آقای رئیس جمهور دادند که الحمدالله یک محدودیتهایی در توسعه شهر تهران ایجاد خواهد شد. مراحل نهایی که بعد از تصویب نهایی، نظارت کامل بر جلوگیری بر توسعه شهر تهران و استان تهران خواهیم داشت. منظور محدودیتهایی در ساخت و سازها و مدیریتهای شهری است. آخرین آماری که چند روز پیش مرکز آمار جمهوری اسلامی و سازمان برنامه منتشر کرد، سال ۱۴۰۳، شهردار استان، صد و سه هزار مجوز صادر کرد. اگر شما میانگین چهار نفر برای هر واحد حساب کنیم، بیش از چهارصد و سی و چهل هزار نفر سالانه بارگذاری جمعیتی میکنیم. معادل یک استان به جمعیت استان تهران اضافه میکنیم. مقایسه کنید با سال گذشته ۱۴۰۲، نود و هشت هزار، چیزی حدود هشت درصد افزایش داشتیم.
علی رغم همه مشکلات متاسفانه به علت این که ابزاری برای مدیریت بارگذاری جدید نبوده همچنان رشد دارد. زنگ خطری است که بارها دیدید. آقای پزشکیان، بحث انتقال پایتخت را مطرح کردند که یکی از نگرانیهای جدی است. اگر بارگذاریهای جمعیتی تهران کنترل نشود در آینده مشکلات جدی خواهیم داشت.
سوال: دروبین مقابل شما مردم هستند، مردمی که استاندار تهران میبینند و الان در هوای آلوده نفس میکشند. در گروههای مختلف سنی، با شرایط مختلف، خانمهای باردار، افرادی که مریض هستند و در وضعیت مناسبی نیستند به لحاظ جسمانی، عملکرد شما را شنیدند. صحبت شما با مردم در حالی که هوای تهران استمرار آلودگی دارد؟
معتمدیان: اول این که بابت این شرایطی که به وجود آمده در تهران و شهرستانهای استان از مردم عذر خواهی میکنیم. درخواست و خواهش هم داشته باشیم برای حفظ سلامت خودشان. ما هر آن چه که در اختیار داشتیم، در تصمیم گیریها به کار گرفتیم. تلاش کردیم شبانه روز وقت گذاشتیم که امروز پنجمین و ششمین کارگروه که هر روز وقت میگذاریم که در کاهش مخاطرات در سلامت مردم باشد. این قول را به مردم میدهیم که از همه ظرفیتهای استانی و ملی استفاده کنیم که تصمیمات برای کاهش مخاطرات در سلامت مردم عزیز باشد. خواهشی هم داریم که در این ایام مردم عزیز مراعات کنند. سفرهای درون شهری غیر ضروری را قطع کنند. اگر به هر علتی نیاز به حضور در شهرست پروتکلهای بهداشتی رتا حتما رعایت کنند. در جاهایی که پرتراکم است، سینماها و مراکز تئاتر، تفرجگاهها حضور پیدا نکنند.
سوال: هم به دلیل آلودگی هوا و هم به دلیل شیوع آنفلوآنزا؟
معتمدیان: آنفلوآنزا که در این شرایط که از اواسط هفته بهعلتن شرایط پیش رو، شرایط تغییر پیدا کند. حتما همراهی مردم و رعایت پروتکلهای بهداشتی اثرگذار خواهد بود. خواهشی هم از وزارت بهداشت داریم که ورود کند، به جای این که در جایگاه اپوزیسیون و منتقد قرار گیریم با مردم صادقانه صحبت کنیم و پیشنهاد دهیم و پروتکل و آموزش دهیم که حتما اثرگذارست. خالصانه صحبت کنیم. پیشنهاد و پروتکل دهیم که حتما اثرگذارست، قشر آسیب پذیر که کودکان خردسال، سالمندان، بیمارانی هستند که بیماری زمینهای دارند و همه اینها لازم است که در کنار هم باشیم و بتوانیم از این شرایط سخت هم عبور کنیم.