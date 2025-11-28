به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع «آلودگی هوای تهران؛ علت ها و راهکارها» گفت: تعطیلی ها نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارد و از افرادی که دارای بیماری های زمینه ای هستند خواست حتما باید پروتکل های خاص را رعایت کنند.

محمدصادق معتمدیان افزود: در یک سال گذشته ۳۵۰ هزار اسقاط و خروج خودرو داشتیم اما هنوز به عدد مطلوب نرسیدیم.

این خبر در حال تکمیل شدن است.

سوال: آلودگی هوا موضوعی که این روز‌ها تهران و کلانشهر‌های کشور را به صدر خبر‌ها برده، اما علاج و راهکار واقعی برای کاهش آلودگی هوا و درمان واقعی موضوع در کشور چیست؟ چه بستر‌هایی باید فراهم شود؟ چه اقداماتی صورت گرفته و کدام نقص‌ها و کمبود‌ها در کلان شهر‌ها باید جبران شود برای حل این بحران یا موضوع و دغدغه؟ آقای دکتر معتمدیان آلودگی هوا موضوعی که مدارس را غیر حضوری کرده و باعث دورکاری کارمندان شده و مهمتر از همه دست و پنجه نرم کردن سلامت هر کدام از شهروندان در تهران. موضوع آلودگی هوا در تهران از مشکل قابل مدیریت عبور کرده و به بحران رسیده است؟

معتمدیان: در شرایط آلودگی هوا سطح بندی‌هایی داریم در سند راهبردی که ما در بحث مدیریت بحران داریم. آلودگی هوا به عنوان یکی از مخاطرات اولویت‌دار در کشور به آن پرداخته شده است. در هفته گذشته متاسفانه شرایط بحرانی را پشت سر گذاشتیم. شرایط بنفش و شرایط قرمز که شرایط حادی بود که به علت غلظت آلایندگی‌ها در سطح شهر تهران و برخی شهرستان‌های استان داشتیم و بر اساس ضوابطی که در نقشه راه ما که قانون هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی است اقدامات خودمان را مدیریت کردیم.

سوال: این اقدامات که اشاره می‌کنید کدام‌ها هستند و آیا توانست علاجی بر موضوع کاهش آلودگی هوا شود؟

معتمدیان: دو وظیفه اصلی داریم. یکی جلوگیری از انتشار آلایندگی‌ها و دیگری جلوگیری از مواجهه است. در بخش اول نیازمند اقدامات بلند مدتی است که باید اجرا شود. در بخش نایع آلاینده در بحث آلایندگی‌هایی که در سطح منطقه و استان وجود دارد و بخشی هم در همین مقطع قابل مدیریت است. مثلاً محدودیت‌هایی که برای فعالیت کارخانه‌های سیمان داشتیم، محدودیتی که برای مراکز آلاینده داشتیم، اخطار دادیم. بعضاً در همین ایام پلمپ شدند و آنهایی که تبعیت نکردند توسط ضابط که اداره کل محیط زیست در سطح استان، به دستگاه قضایی معرفی شدند. فعالیت‌های مثل کارخانجات شن و ماسه کوره‌های آجرپزی که آلایندگی دارند، در این مقطع جلوگیری از انتشار آلایندگی را داشتیم. در سطح شهرستان‌ها متاسفانه آتش سوزی‌هایی می‌شود. مثل آتش زدن لاستیک یا هر نوع آتش‌زنی که آلایندگی ایجاد می‌کند، مدیریت شدند. با گشت‌های مشترک دستگاه‌های ضابط و یک بخشی هم برمی‌گردد به جلوگیری از مواجهه. یعنی بخش پیشگیرانه‌ای است که باید در این ایام انجام دهیم. تصمیماتی است که هم هفته گذشته و هم امروز هم در کارگروه ملی اضطرار مصوب و ابلاغ کردیم به علت جلوگیری از مواجهه شهروندان عزیز به علت غلظت آلایندگی‌هایی که در شرایط اضطرار ایجاد می‌شود، مجبوریم اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم. مخصوصاً برای گروه‌های حساس و سنین بالا، کودکان که بیشتر در معرض خطر هستند، تصمیمات جدی‌تری می‌گیریم. تعطیلی مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و همینطور غیر حضوری کردن و از طریق مجازی مدارس را دایر کردیم. یعنی تعطیلی مطلق نبوده، فقط جلوگیری از رفت و آمد دانش آموزان، کودکان بوده که قطعاً بازدارنده بوده. از طرفی هم دانشگاه به عنوان یکی از موضوعاتی بود که حتماً باید برای جلوگیری از مواجهه، تصمیماتی می‌گرفتیم هم در هفته گذشته و هم برای فردا تصمیم گرفتیم که دانشگاه‌ها، غیر حضوری و مجازی باشند.

سوال: انتظار می‌رفت با این تصمیم‌گیری‌ها میزان غلظت آلایندگی‌ها کمتر باشد.

معتمدیان: اگر این تصمیمات گرفته نمی‌شد پیش‌بینی‌هایی که بود حتماً غلظت آلاینده‌ها بیشتر می‌شد و وضعیت بدتر می‌شد احتمالاً در یک سطح بالاتر قرار می‌گرفتیم که خوشبختانه با تدابیری که انجام گرفت و انسجامی که همه دستگاه‌ها انصافاً داشتند یک بخشی پیشگیرانه است مجموعه بهداشتی ما می‌آیند پروتکل‌های بهداشتی را به مردم عزیز در این شرایط آموزش می‌دهند و اثرگذار است بالاخره ما هر چقدر محدودیت ایجاد کنیم مردم برای امور‌های ضروری خودشان تردد در سطح شهر دارند و برای اینکه این مخاطرات را کاهش بدهیم چه کار باید بکنیم، اینها پروتکل‌های بهداشتی است که حتماً همکاران ما در وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی سه گانه‌ای که در تهران هستند حضور پیدا می‌کنند در شبکه‌های مختلف و این آموزش‌ها را به مردم عزیز می‌دهند که ما بتوانیم مخاطرات را به حداقل برسانیم. متاسفانه بیمارانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند مشکلات قلبی، مشکلات ریوی، بیماران خاص آسیب پذیری بیشتری دارند حتماً باید پروتکل‌های مخصوص بهداشتی را رعایت کنند استفاده از ماسک، نباید در مکان‌های پرجمعیت حضور پیدا کنند ما محدودیت هم در جلسات امروز حتی برای سینما‌ها و تئاتر‌ها جا‌هایی که مراکز تجمع است ایجاد کردیم که ابلاغ شود به وزارت ارشاد و در ۲۴ ساعت آینده انشالله محدودیت‌ها ایجاد بشود که زمینه بروز مخاطرات را برای مردم عزیز کاهش بدهیم، در کنار آن هم بحث تردد خودرو‌ها است برای اولین بار گزارشی که امروز در جلسه پلیس راهور دادند که جا دارد صمیمانه از آنها تقدیر و تشکر کنیم انصافاً اثرگذار بودند در اجرای طرح زوج و فرد که با همکاری شهرداری محترم تهران انجام گرفت ما کاهش قابل توجهی از تردد را در محدوده زوج و فرد داشتیم.

سوال: یک نکته، ما همیشه هر فصل سرد که هر سال شروع می‌شود با این بحران مواجه می‌شویم و در نخستین موضوع می‌رویم به سراغ تعطیلی‌ها البته که در جای خودش تصمیم بسیار درستی است یک تصمیم گیری برای یک مقطع کوتاه، اما از زمستان سال گذشته تا امروز تکالیفی که ما در بحث کاهش آلودگی هوا داشتیم که اگر تا به زمستان ۱۴۰۴ رسیدیم به مراتب وضعیتمان بهتر باشد را اجرا کردیم؟

معتمدیان: در یک سال گذشته انصافاً اقدامات خوب و موثری انجام گرفته، اما کافی نیست مصداقی عرض کنم مثلاً در رابطه با اسقاط خودرو قانون هوای پاک سال ۹۶ تصویب شد و ابلاغ شد طی ۷ سال یعنی تا قبل از شروع دولت چهاردهم مجموعاً ما در سطح کشور ۲۷۰ دستگاه خودرو اسقاطی داشتیم یعنی از چرخه تردد خارج شدند، در یک سال گذشته که مربوط به دولت چهاردهم است ۳۵۰ هزار صرفاً در یک سال خروج و اسقاط انجام گرفت حرکت خوبی است هرچند هنوز ما به عدد تکلیف قانونی هم نرسیدیم انباشت بسیار زیاد است، اما بخواهید مقایسه کنید ۲۷۰ دستگاه در ۷ سال و ۳۵۰ هزار خودرو در یک سال، تکلیفی هم که در قانون برنامه هفتم برای دولت مشخص کردند سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه ما باید اسقاط داشته باشیم که امیدواریم انشالله با برنامه‌هایی که دولت دارد و وزارت صمت که محور است و با همکاری سایر بخش‌ها بتوانیم به این تکلیف قانونی برسیم. ما در کارگروه ملی کاهش آلایندگی‌ها به ریاست معاون محترم اجرایی رئیس جمهور با توجه به تعداد زیادی از بخش قابل توجهی از خودرو‌های آلاینده کشور مربوط به استان تهران است لذا سهم قابل توجهی باید تخصیص داده شود ما درخواست ۲۰۰ هزار تا را دادیم که انشاالله بتوانیم با ساز و کار‌هایی که در استان انجام می‌گیرد با کمکی که وزارت صمت انجام می‌دهد این موضوع عملیاتی شود و حتماً اثرات خودش را در سطح استانی خواهد داشت. در بحث موتور سیکلت اولین بار است مستحضر هستید ۴ میلیون و دویست هزار موتور سیکلت متردد در سطح تهران داریم تقریبا بیش از ۷۰ درصد اینها عمرشان بالای ۲۰ سال است یعنی فرسوده هستند و آلایندگی دارند هر موتور سیکلت آلاینده معادل ۴ خودرو آلایندگی دارد و هر موتور سیکلت آلاینده بیش از ۸ لیتر سوخت مصرف می‌کند در کنار مسائل دیگری که مربوط به سلامت است ۶۳ درصد از فوتی‌های ما در سال گذشته مربوط به راکبین موتور سیکلت بوده، مسائل و مشکلات متعددی که در حوزه موتور سیکلت است استان تهران به عنوان پایلوت با ماموریتی که کارگروه ملی به ما دادند بنا است ۲۰ هزار موتورسیکلت اسقاط شود و جایگزین موتور‌های برقی تحویل داده شود و کمک خوبی هم می‌شود ما یک بسته مشوق لحاظ کردیم با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از موتور سیکلت‌ها مربوط به اشتغال مردم است یعنی اینکه صرفاً ما بیاییم موتورسیکلت‌ها را از چرخه خارج کنیم و به فکر مردم نباشیم تبعات اجتماعی دارد دولت هم تلاش داشته که برای اولین بار ما بتوانیم یک مشوق بسیار خوب بدهیم که انشالله به زودی اجرایی می‌شود با کمک وزارت نفت هزار دلار به عنوان کمک بلاعوض معادل ۷۰۰ دلار تسهیلات ارزان قیمت و ۳۰۰ دلار بابت اسقاط هر موتورسیکلت کمکی است که دولت انجام می‌دهد از محل بهینه‌سازی و مصرف سوخت که امیدوار هستیم با اجرای این طرح پایلوت بتوانیم توسعه بدهیم آمار را افزایش بدهیم و به همه کشور تسری پیدا کند.

سوال: این دو مورد که اشاره کردید از دلایل آلودگی هوای تهران است به ترتیب یا نه، اگر من بخواهم از شما به عنوان استاندار تهران مهم‌ترین دلایل آلودگی تهران را بپرسم که در صدر تصمیمگیری‌های شما قرار دارد برای این که علت را بشناسید و بروید به دنبال درمان اساسی علت به کدام‌ها اشاره می‌کنید؟

معتمدیان: ما طبق یک سیاهه انتشار سهم هر آلاینده را مشخص می‌کنیم البته این را به عنوان گلایه و کمتر توجهی باید عرض کنم از دستگاه‌هایی که متولی بودند خود محیط زیست در گذشته، خود مجموعه شهرداری تهران درگذشته سیاهه انتشاری که امروز بنده به آن استناد می‌کنم مربوط به ۸ سال پیش است یعنی سهم آلاینده‌های مختلف

سوال: البته این را بگوییم که در دولت‌های مختلف تکالیف به درستی اجرا نمی‌شود که می‌رسد به یک موضوعی

معتمدیان: نقش سهم آلاینده‌ها ۵۹ درصد مربوط به عوامل متحرک است که شامل انواع خودرو‌ها تاکسی‌ها و مینی بوس، وانت، اتوبوس، کامیونت و ون‌ها می‌شود هم شهرداری تهران کار‌های خوبی را شروع کرده، هم وزارت کشور با دستوراتی که وزیر محترم کشور دادند حرکت خوبی در حوزه معاونت عمرانی انجام گرفته که بحث اتوبوس هم انشالله و هم مترو اتفاقات خوبی در تهران انجام گرفت که قطعاً اثرگذار خواهد بود و در عوامل ثابت که شامل نیروگاه‌ها است، پایانه‌های مسافری است که در سطح شهر داریم بالاخره اینها اثرگذاری خاص خودشان را دارند ۴۱ درصد سهم عوامل ثابت است، اما مخرج مشترک همه اینها برمی‌گردد به استفاده از سوخت‌های فسیلی که چه عوامل ثابت و چه عوامل تحرک بحث استفاده از سوخت‌های فسیلی است از بنزین، گاز طبیعی، نفت گاز، گازوئیل و حتی بعضاً در بعضی از مناطق مازوت است که خوشبختانه ما در سطح استان تهران به هیچ عنوان مازوت سوزی نداریم یعنی در برخی از نیروگاه‌هایی که در استان‌های همجوار ما هستند و بعضاً به دلیل باد غالبی که به سمت ما است آلایندگی می‌آورند خوشبختانه با تدبیری که انجام گرفته سازمان محیط زیست و به ویژه وزارت نفت مازوت‌هایی مصرف می‌شود بدون گوگرد یعنی از سه و نیم درصد آلایندگی که سولفور‌ها داشتند به کمتر از نیم درصد رسیده این هم اقدام بسیار خوبی است که انجام گرفته که حتماً در سطح کشور هم انشالله تسری پیدا کند در استان‌هایی که بالاجبار در شرایط خاص مجبور هستند مازوت سوزی داشته باشند.

سوال: پس خبر‌هایی که بعضاً در این خصوص منتشر می‌شود را شما تکذیب می‌کنید.

معتمدیان: بله ما هیچ مورد مازوت سوزی نداریم، در رابطه با خود بنزین تقریباً کلان شهر تهران بنزین یورو ۴ استفاده می‌کند یعنی استاندارد است از شهرستان‌های ما همچنان از بنزین‌هایی که استاندارد آن پایین‌تر است استفاده می‌کنند دنبال می‌کنیم که انشالله بتوانیم مجموعه استان تهران در شهرستان‌های مختلف از بنزین استاندارد استفاده کنیم که قطعاً در کاهش آلایندگی‌ها در سطح استان تهران اثرگذار است مستحضر هستید ما روزانه حداقل یک و نیم میلیون خودرو تردد از شهرستان‌ها و مبادی ورودی و خروجی تهران داریم که شاید بیش از سه و نیم تا ۴ میلیون جمعیت روزانه برای گرفتن خدمات یا اشتغال یا حضور در مراکز اداری به شهر تهران مراجعه می‌کنند لذا این موضوع انشالله اگر عملیاتی شود که امیدوار هستیم با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم و مساعدتی که وزارت نفت انجام می‌دهد این مخاطره را به حداقل خودش کاهش بدهیم.

سوال: اشاره شما به اینکه خیلی از هم‌وطنان برای کار یا هر موضوعی وارد تهران می‌شوند من را برد اول به سراغ اینکه شما روز چهارشنبه سومین جلسه هیئت دولت را به عنوان استاندار تهران حاضر شدید فکر می‌کنید در راستای این تمرکز زدایی خروج إدارات، خروج دستگاه‌ها از تهران چقدر حضور شما در هیئت دولت در تصمیمگیری‌هایی که می‌تواند به قلب تپنده کشور یعنی تهران پایتخت کمک کند تاثیرگذار باشد؟

معتمدیان: جا دارد تشکر کنم از آقای رئیس جمهور، وزیر محترم کشور که نگاه ویژه‌ای به حل مسائل تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی دارند این نشان از اهمیتی است که حل مسائل تهران دارد حضور بنده به عنوان خادم مردم تهران در هیئت دولت اول اینکه ما می‌توانیم به راحتی مسائل و مشکلات را منتقل کنیم همین چهارشنبه که جنابعالی اشاره کردید بنده گزارش مفصلی از آلودگی هوا را محضر آقای رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت مطرح کردیم دستوراتی هم آقای رئیس جمهور مطرح کردند

سوال: و این تصمیم گیری‌ها را سرعت می‌دهد؟

معتمدیان: بله قطعاً همینطور است ما هم دسترسی به رئیس جمهور محترم، معاون اول محترم، وزرای محترم اعضای کابینه به راحتی انجام می‌گیرد.

سوال: و دست به نقد اگر بخواهید بگویید چهارشنبه چه اتفاقی افتاد که حال تهران را می‌تواند بهتر کند چیست؟

معتمدیان: دستوراتی بود که آقای رئیس جمهور هم به معاونت اجرایی دادند به عنوان رئیس کارگروه کاهش آلایندگی، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست جلسات مشترکی که قرار شد برگزار شود برای شتاب بخشی و انجام برنامه‌های قانون هوای پاک که در پی دستور آقای رئیس جمهور انجام گرفت.

سوال: در حلقه‌های به هم پیوسته هوای پاک در کشور مردم، علی الخصوص تهران مردم مهمتر هستند، نقش مردم مهم‌تر است یا اقدامات مسئولان؟

معتمدیان: در وهله اول اقداماتی است که دولت و حاکمیت باید انجام دهد و شرایط را اگر برنامه‌ای است باید فراهم کند و تسهیل کند که مردم هم بیایند و مشارکت کنند قطع به یقین نقش اول دولت‌ها و مسئولین هستند و نقش مردم هم بسیار کلیدی است مثالی که عرض کردم در بحث اسقاط خودرو، کامیون، سواری، موتور سیکلت، اتوبوس اینها وظیفه دولت و حاکمیت است ما بیاییم برنامه بدهیم شرایط را فراهم کنیم که مردم مشارکت کنند و در وهله دوم هم حتماً مشارکت مردم است که استقبال کنند که بتوانیم برنامه‌های خودمان را اجرا کنیم در واقع اینها مکمل همدیگر هستند در کنار همدیگر انشالله باید بتوانیم مسائل و مشکلات را حل کنیم.

سوال: در مورد اقدامات مسئولان در تهران اگر بخواهید به آن کیفی نمره بدهید، عددی نرویم سراغش فکر می‌کنید متناسب است با آن وضعیتی که در مورد اجرای قانون هوای پاک و وضعیت هوا در تهران توقع داریم؟

معتمدیان: البته بنده در جایگاه امتیاز دهی ارزیابی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک نیستم مستحضر هستید قانون هوای پاک تقریباً ۳۴ ماده دارد، ۳۹ تبصره دارد و ۱۷۶ تکلیف برای ۲۱ دستگاه مشخص کرده مسئولیت ارزیابی و نظارت عملکرد دستگاه‌ها به عهده سازمان محیط زیست است البته بنده به عنوان خادم مردم و جایگاه استاندار هم من دنبال می‌کنم و حتماً همکاری با دستگاه‌های مختلف داریم و مطالبه‌گر هم هستیم که بتوانیم وظایف دستگاه‌ها را به سرانجام برسانیم.

سوال: در این مطالبه‌گری امتیاز دستگاه‌ها را چطور کیفی نمره می‌دهید؟

معتمدیان: در مجموع اگر قانون هوای پاک اجرا می‌شد که این وضعیت را نداشتیم این واقعیتی است که باید با مردم شفاف و صادقانه صحبت کنیم اگر در ادوار مختلف همه همت داشتند و پیگیری و اجرایی می‌کردند وظایفشان را انجام می‌دادند قطع به یقین ما مشکلات امروز را نداشتیم که به تعبیر جناب عالی وارد بحران بشویم حتماً نیاز به کار فشرده است، اما یک سال گذشته انصافاً با همه محدودیت‌هایی که ما داریم با همه فشار‌های اقتصادی که داریم، با همه مسائل مالی که دولت دارد به دلیل اینکه آقای رئیس جمهور روی مسئله سلامت نگاه ویژه و ورود ویژه‌ای داشتند اقدامات خوبی انجام گرفت، موضوع بعد در رابطه با بحث انرژی‌های تجدید پذیر است بالاخره یک بخشی از آلایندگی‌هایی که داریم مربوط به سوخت و مصرف نیروگاه‌ها و امثال آن است آقای رئیس جمهور در سال گذشته نهضتی را شروع کردند در بحث نهضت احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر همین پنل‌های خورشیدی که امروز با افتخار می‌توانیم اعلام کنیم که به عنوان گفتمان در سراسر کشور عمومی شده در استان تهران شاید ما در نیم قرن گذشته کل نیروگاه‌هایی که داشتیم در استان تهران ۲۳ مگاوات بوده امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که ۱۲ هزار مگاوات مجوز صادر کردیم ۱۲۰۰ مگاوات انشالله حداقل تا ۶،۷ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و وارد مدار می‌شود ۱۲۰۰ مگاوات یعنی نیروگاه هسته‌ای ما در بوشهر ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولیدش است بیش از نیروگاه بوشهر ما در چند ماه آینده انشالله تولید انرژی پاک خواهیم داشت در بخش‌های مختلف.

سوال: در هر مرحله‌ای که اقدامات شایسته انجام شده را می‌فرمایید و پاسخ دادید به انتظارات مردم درصدی هم به ما بگویید که هر کدام از این اقدامات چقدر می‌تواند باعث کاهش آلودگی هوا بشود، من به عنوان مادر نگران هستم از این که فرزندم چنین هوایی را استنشاق می‌کند بنابراین برایم مهم است اگر قرار است انرژی پاکی پیاده بشود چند درصد آلودگی هوا را حل می‌کند؟

معتمدیان: عرض کردم البته سیاهه‌ای که اشاره کردم در ۵۱ درصد عوامل متحرک و ۴۱ عوامل ثابت حالا این بخش مربوط به عوامل ثابت است این سیاهه مربوط به ۸ سال پیش است خوشبختانه هرچند دیر هنگام، اما ظاهراً مراحل آخر است و تا دو سه ماه آینده سیاهه جدید منتشر می‌شود و درصد آلایندگی‌ها کاملاً مشخص می‌شود و می‌شود مبنای کار، اما این جای خودش

سوال: آقای دکتر دو سه ماه دیگر دیر نیست؟

معتمدیان: اینها چندین سال بلاتکلیف مانده ولی بالاخره کار دارد تمام می‌شود و به عنوان یک کار زیربنایی است سیاهه‌ای که ما داشتیم و مورد استفاده قرار می‌گرفت مربوط به ۸ سال پیش بوده ببینید حل مسائل آلایندگی مسائل کوتاه مدت که نیست کشور‌هایی مثل چین که درگیر بودند...... ادامه دارد

