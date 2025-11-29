پخش زنده
نوغانداران گیلانی پاییز امسال با تولید بیش از یک تن پیلهتر ابریشم، سهم گیلان در سبد صنعت ابریشم را افزایش دادند.
به گزارش خبرگزرای صدا وسیمای گیلان، رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: اگر چه در فصل پاییز با کمبود برگ توت به عنوان غذای اصلی کرم ابریشم مواجهیم، اما نوغانداران گیلانی توانستند با همت خود در فصل خزان بیش از یک تن پیلهتر ابریشم به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان تولید کنند.
حبیب الله رضا دوست افزود: نوغانداران گیلانی بهار امسال هم بیش از ۴۰۰ تن پیلهتر ابریشم تولید کردند.
وی با بیان اینکه گیلان رتبه نخست تولید پیلهتر ابریشم در کشور را داراست گفت: لنگرود با بیشترین سهم از تولید، قطب پرورش کرم ابریشم در استان است.