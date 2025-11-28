اطلس سرمایه‌گذاری مازندران تهیه و در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گذاشته می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از بالارفتن سطح سرمایه‌گذاری در این استان به دلیل منطقه آزاد خبر داد. ‎

محمد ابراهیم تولایی با اشاره به اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات مربوط به آن باید به‌روز‌رسانی شود، گفت: اطلس سرمایه‌گذاری مازندران تهیه و در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گذاشته می‌شود.





وی افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری در قالب‌های جدید و متنوع با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تهیه و تدوین می‌شوند.





سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران ادامه داد: همه راهنما‌های سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت‌ها در منطقه آزاد تهیه شده است که به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود





تولایی با بیان اینکه فرایند سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد راحت‌تر و بروکراسی اداری کمتری دارد، گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مسوول جمع‌بندی داده‌ها و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید داده‌های موجود را به‌روز‌رسانی کنند.





وی از بالارفتن سطح سرمایه‌گذاری در استان به واسطه منطقه آزاد مازندران خبر داد و افزود: کمیته‌های تخصصی و فنی با تکنولوژی جدید اطلس سرمایه‌گذاری استان را تهیه می‌کنند.