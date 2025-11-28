به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین دوره مسابقات بین‌المللی تنیس آمل در ۷ رده سنی پیشکسوتان مردان بالای ۳۰ سال، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۵۵ و ۶۰ سال درمجموعه ورزشی راکت آمل برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

در رده سنی ۳۰ سال،‌ آرمان قنبری از ایران با پیروزی برابر احمد شینواری از افغانستان قهرمان شد.

در رده سنی ۳۵ سال، محمد حاجی علی با برتری مقابل رضا سیاه پوش بر سکوی قهرمانی تکیه زد..

در رده سنی ۴۰ سال، محسن شرافتی در دیدار کاملا برتر ویک طرفه برابر کامبیز رحمانیان به پیروزی دست یافت و عنوان نخست را ازآن خود کرد.

در رده سنی ۴۵ سال، مجید سربازی در جدال تماشایی وبرتر مقابل شروین رکوعی پیروز شد وقهرمانی خود را جشن گرفت.

در رده سنی ۵۰ سال، مصاف تماشایی علیرضا مجدآبادی با علیرضا نادریان، به سود نادریان پایان یافت وقهرمان شد.

در رده سنی ۵۵ سال، علیرضا رضایی در دیدار برابر جلال ریسمانچیان صاحب مقام نخست وقهرمانی شد.

و در رده سنی ۶۰ سال، رمضان رهبری برابر شهریار ابراهیمیان به برتری دست یافت و قهرمان شد.

همچنین در بخش بانوان این مسابقات، که دریک رده سنی وبالای ۴۰ سال برگزار شد، زهره شاکری برابر شهره عظیمی صاحب برتری وعنوان قهرمانی شد.

رئیس هیات تنیس شهرستان آمل گفت: در نخستین دوره مسابقات بین المللی تنیس آمل تنیسورهایی از استانهای مختلف و کشورهای ارمنستان، ایتالیا و افغانستان حضور دارند.

سعید بنی هاشمی افزود: این مسابقات از روز سه شنبه چهارم آذر به میزبانی شهرستان آمل شروع شده وعصرجمعه هفتم آذرماه با برگزاری دیدارهای نهایی وتجلیل از برترین ها پایان یافت.