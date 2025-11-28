پخش زنده
جلسه شورای راهبری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از معاونین سپاه، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه شورای راهبری این قرارگاه روز چهارشنبه ۵ آذرماه با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از معاونین وی در ستاد قرارگاه برگزار شد.
در آغاز جلسه، سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، ضمن خیر مقدم با ارائه گزارشی جامع از وضعیت اجرای پروژههای عمرانی، صنعتی و زیرساختی، به تشریح روند پیشرفت طرحهای در دست اجرا پرداخت.
وی ضمن اشاره به تلاشهای شبانهروزی نیروهای متخصص و متعهد قرارگاه، بر عزم جدی مجموعه برای تسریع در تحقق اهداف ملی تأکید کرد.
سردار پاکپور نیز در این نشست ضمن قدردانی از زحمات فرماندهی و نیروهای قرارگاه، فعالیتهای این مجموعه را «نماد توان مهندسی کشور» و قرارگاه را «بازوی توانمند دولتها در پیشبرد طرحهای کلان» توصیف کرد. وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ شتاب در اجرای پروژهها، ارتقای کیفیت کار و تقویت ظرفیتهای داخلی تأکید کرد.
فرمانده کل سپاه در ادامه با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) نقشی بیبدیل در توسعه زیرساختی کشور دارد، خاطرنشان کرد: حضور این قرارگاه در عرصههای مختلف عمرانی و صنعتی، پشتوانهای ارزشمند برای کشور و دولتها به شمار میرود و باید با قدرت و همافزایی بیشتر ادامه یابد