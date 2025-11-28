عرضه خودروهای وارداتی برقی از مسیر سامانه یکپارچه
مدیر سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی از برنامه عرضه منظم و گسترده خودروهای وارداتی برقی در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی salecars.ir به منظور تسهیل فرایند خرید متقاضیان خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
از سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی؛ آقای محسن دادرس اعلام کرد: بهمنظور تسهیل فرآیند خرید و دسترسی عادلانهتر مصرفکنندگان به خودروهای روز جهان، مقرر شده است عرضه خودروهای وارداتی برقی نیز بهصورت گسترده و منظم از طریق سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی انجام شود.
وی ادامه داد: به همین منظور از تمامی واردکنندگان خودروهای برقی نیز دعوت میشود پس از طی مراحل قانونی تعیینشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخواست حضور خود در سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی را به مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) ارائه کنند و فرآیند عرضه محصولات خود را از طریق این سامانه به انجام رسانند.
به گفته دادرس؛ با عرضه خودروهای برقی در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی
، مصرفکنندگان میتوانند خودروهای جدید و کممصرف را با شرایط کاملاً رسمی، مطمئن و بدون هزینههای اضافه ناشی از واسطهها تهیه کنند و از مزایای نسل جدید حملونقل پاک بهرهمند شوند.
عرضه ۴ هزار خودروی وارداتی در جدیدترین طرح فروش
مدیر سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی از عرضه حداقل ۴ هزار خودروی وارداتی در سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی پیرو اطلاع رسانی معاونت صنایع ماشین آلات خبر داد و گفت: امکان وکالتی کردن حساب نزد بانکهای اعلام شده در سامانه به نام سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی
تا ۱۰ آذر ماه و ثبت نام اولویتهای خودرویی تا ۱۵ آذر ماه فراهم شده است.
وی با بیان اینکه سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir
با هدف ارتقای شفافیت، عدالت و کارآمدی در فرایند تأمین و تخصیص خودرو برای متقاضیان کشور ایجاد شده؛ گفت: این سامانه به عنوان بستری معتبر و رسمی، تحت نظارت و در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند و مأموریت دارد فضایی امن، قابل اتکا و پاسخگو برای کاربران محترم فراهم سازد.