به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سامانه جامع عرضه خودرو‌های وارداتی؛ آقای محسن دادرس اعلام کرد: به‌منظور تسهیل فرآیند خرید و دسترسی عادلانه‌تر مصرف‌کنندگان به خودرو‌های روز جهان، مقرر شده است عرضه خودرو‌های وارداتی برقی نیز به‌صورت گسترده و منظم از طریق سامانه جامع عرضه خودرو‌های وارداتی انجام شود.

وی ادامه داد: به همین منظور از تمامی واردکنندگان خودرو‌های برقی نیز دعوت می‌شود پس از طی مراحل قانونی تعیین‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخواست حضور خود در سامانه جامع عرضه خودرو‌های وارداتی را به مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) ارائه کنند و فرآیند عرضه محصولات خود را از طریق این سامانه به انجام رسانند.

به گفته دادرس؛ با عرضه خودرو‌های برقی در سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی ، مصرف‌کنندگان می‌توانند خودرو‌های جدید و کم‌مصرف را با شرایط کاملاً رسمی، مطمئن و بدون هزینه‌های اضافه ناشی از واسطه‌ها تهیه کنند و از مزایای نسل جدید حمل‌ونقل پاک بهره‌مند شوند.

عرضه ۴ هزار خودروی وارداتی در جدیدترین طرح فروش

مدیر سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی از عرضه حداقل ۴ هزار خودروی وارداتی در سامانه جامع عرضه خودرو‌های وارداتی پیرو اطلاع رسانی معاونت صنایع ماشین آلات خبر داد و گفت: امکان وکالتی کردن حساب نزد بانک‌های اعلام شده در سامانه به نام سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی تا ۱۰ آذر ماه و ثبت نام اولویت‌های خودرویی تا ۱۵ آذر ماه فراهم شده است.