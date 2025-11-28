امام جمعه رامسر با اشاره به سخنان رهبر انقلاب، بر لزوم حفظ وحدت ملی و حمایت از دولت خدمتگزار تأکید کرد و هرگونه اقدام تضعیف‌کننده دولت را همسو با اهداف دشمن خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام محمود علیخانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رامسر با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: این جنگ نشان داد مردم ایران در کنار یکدیگر متحد هستند و این همبستگی باید حفظ و تقویت شود. در آن شرایط همه اقشار با تفکرات مختلف در کنار هم بودند.

امام جمعه رامسر در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم حمایت از دولت اظهار داشت: اداره کشور کار دشواری است و باید از رئیس‌جمهور و دولت حمایت کنیم. اگر کسی بخواهد به دولت ضربه بزند، در زمین دشمن بازی کرده است.

وی با اشاره به فضایل اخلاقی رئیس‌جمهور افزود: دشمن در تلاش است دولت جمهوری اسلامی را تضعیف کند و میان مسئولان تفاوتی قائل نیست. هر اقدامی برای تضعیف دولت، حمایت از دشمن محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام علیخانی در ادامه با انتقاد از فرهنگ اسراف در جامعه گفت: در جامعه مصرف‌زده شده‌ایم؛ در آب، نان، سوخت و مواد غذایی اسراف می‌کنیم و باید فرهنگ صرفه‌جویی تقویت شود.

وی در پایان با اشاره به فرهنگ بسیجی خاطرنشان کرد: فرهنگ بسیج که توسط امام خمینی(ره) کاشته شد، امروز در سراسر جهان ثمر داده و انقلاب اسلامی با این فرهنگ جهانی شده است. نسل چهارم انقلاب شگفتی‌های بزرگی خواهد آفرید.