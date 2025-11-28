پخش زنده
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و خانم گایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر جمعه در یک تماس تلفنی درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا، تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم قانونشکنیها و نقضهای فاحش حقوق بینالملل به واسطه ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا بهویژه در فلسطین اشغالی و لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایات این رژیم تاکید کرد.
در این تماس تلفنی همچنین موضوع هستهای ایران مورد بحث قرار گرفت و وزیر امور خارجه دیدگاههای کشورمان را در این خصوص بیان کرد.
طرفین بر اهمیت ادامه تماسها و رایزنیها بین ایران و طرفهای اروپایی به منظور تبادل نظر راجع به اوضاع منطقهای و بینالمللی تاکید کردند.