با گذشت چند ماه از آغاز عملیات اجرایی در سایت زباله قائمشهر، روند پیشرفت کار با سرعت قابل توجهی ادامه دارد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ به نقل از استانداری مازندران، عملیات اجرایی در سایت زباله قائمشهر بر اساس گزارش‌های میدانی، با سرعت و با اجرای حصیربافی، آرماتوربندی و قالب‌بندی سوله کارگاه به طور همزمان در حال انجام است.

اجرای این مراحل، بخش مهمی از آماده‌سازی زیرساخت‌های اصلی محسوب می‌شود و با تکمیل آن، امکان نصب تجهیزات و بهره‌برداری از کارگاه فراهم خواهد شد.





به گفته کارشناسان استفاده از نیرو‌های متخصص و تجهیزات مدرن در اجرای عملیات، موجب افزایش کیفیت و سرعت کار شده و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند، بخش‌های اصلی طرح در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.





این طرح که با هدف ساماندهی و مدیریت اصولی زباله‌های شهری قائمشهر طراحی شده، از جمله طرح‌های مهم عمرانی استان مازندران به شمار می‌رود و تکمیل آن نقش بسزایی در کاهش مشکلات زیست‌محیطی منطقه خواهد داشت.