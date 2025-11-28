شتاب در پیشرفت سایت زباله قائمشهر
با گذشت چند ماه از آغاز عملیات اجرایی در سایت زباله قائمشهر، روند پیشرفت کار با سرعت قابل توجهی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ به نقل از استانداری مازندران، عملیات اجرایی در سایت زباله قائمشهر بر اساس گزارشهای میدانی، با سرعت و با اجرای حصیربافی، آرماتوربندی و قالببندی سوله کارگاه به طور همزمان در حال انجام است.
اجرای این مراحل، بخش مهمی از آمادهسازی زیرساختهای اصلی محسوب میشود و با تکمیل آن، امکان نصب تجهیزات و بهرهبرداری از کارگاه فراهم خواهد شد.
به گفته کارشناسان استفاده از نیروهای متخصص و تجهیزات مدرن در اجرای عملیات، موجب افزایش کیفیت و سرعت کار شده و پیشبینی میشود با ادامه این روند، بخشهای اصلی طرح در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
این طرح که با هدف ساماندهی و مدیریت اصولی زبالههای شهری قائمشهر طراحی شده، از جمله طرحهای مهم عمرانی استان مازندران به شمار میرود و تکمیل آن نقش بسزایی در کاهش مشکلات زیستمحیطی منطقه خواهد داشت.
محل انباشت زباله قائمشهر بیش از ۵۰ سال است در حاشیه جاده قائمشهر به کیاکلا واقع شده است و بر اساس آمارهای رسمی، روزانه ۲۳۰ تن زباله از قائمشهر جمع آوری و در محل دفن زباله انباشته میشود.
برای حل مشکل زباله قائم شهر خط پردازش زباله در حال اجرا است و در مراحل پایانی کار قرار دارد، طرحی که با راه اندازی آن ۶۰ درصد زبالههای شهر بازیافت میشود و ۴۰ درصد مابقی پس از تبدیل به لندفیل زباله دفن بهداشتی میشود.
تصفیه خانه شیرابه نیز در محل سایت زباله شهرداری قائمشهر واقع در جاده کیاکلا در حال ساخت است که این مجموعه ظرفیت تصفیه ۱۰۰ متر مکعب در روز شیرابه زبالههای دپو شده در این سایت را دارد.