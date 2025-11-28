در نشست صمیمی وزیر آموزش و پرورش با فرماندهان حوزه ستادی مرکز بسیج وزارت آموزش‌وپرورش، طی مراسمی از پوستر دومین رویداد الف‌تای مقاومت رونمایی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در نشست صمیمی علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با فرماندهان حوزه ستادی مرکز بسیج وزارت آموزش‌وپرورش، طی مراسمی از پوستر دومین رویداد الف‌تای مقاومت رونمایی شد.

وزیر آموزش‌وپرورش در این نشست با تأکید بر ضرورت تجربه‌گردانی و معرفی تجربیات برتر معلمان در حوزه مقاومت به عنوان یکی از گام‌های مهم اجرای سند تحول بنیادین، از تمامی معلمان، مدیران، هنرآموزان، انجمن‌های اولیا و مربیان و همه کادر آموزشی و پرورشی مدارس برای مشارکت در این رویداد دعوت کرد.

گفتنی است از ۸ آذرماه، معلمان کشور می‌توانند با مراجعه به وبگاه رویداد الف‌تای مقاومت به نشانی land.javane.org نسبت به ثبت و ارسال تجربیات خود اقدام کنند.

