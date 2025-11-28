پخش زنده
در نشست صمیمی وزیر آموزش و پرورش با فرماندهان حوزه ستادی مرکز بسیج وزارت آموزشوپرورش، طی مراسمی از پوستر دومین رویداد الفتای مقاومت رونمایی شد.
وزیر آموزشوپرورش در این نشست با تأکید بر ضرورت تجربهگردانی و معرفی تجربیات برتر معلمان در حوزه مقاومت به عنوان یکی از گامهای مهم اجرای سند تحول بنیادین، از تمامی معلمان، مدیران، هنرآموزان، انجمنهای اولیا و مربیان و همه کادر آموزشی و پرورشی مدارس برای مشارکت در این رویداد دعوت کرد.
گفتنی است از ۸ آذرماه، معلمان کشور میتوانند با مراجعه به وبگاه رویداد الفتای مقاومت به نشانی land.javane.org نسبت به ثبت و ارسال تجربیات خود اقدام کنند.
