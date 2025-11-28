اتمام پروژه انتقال آب ارس به تبریز در گرو تامین اعتبار

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت:اتمام پروژه انتقال آب ارس به تبریز در گرو تامین ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار است.