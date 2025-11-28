اتمام پروژه انتقال آب ارس به تبریز در گرو تامین اعتبار
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت:اتمام پروژه انتقال آب ارس به تبریز در گرو تامین ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علیرضا نوین با اشاره به پیشرفت تنها ۳۰ کیلومتر از ۱۳۶ کیلومتر خط انتقال آب ارس گفت:در صورت عدم ساماندهی تنش آبی تا سال آینده، تبریز با مشکل جدی روبرو میشود.
وی تاکید کرد: برای اتمام طرح ۲۷ هزار میلیارد تومان بودجه لازم است و دولت نیز اعلام کرده این اعتبار طی دو سال آینده تامین خواهد شد.
نوین همچنین خواستار مشارکت جدی بخش خصوصی آذربایجان در این پروژه حیاتی شد.