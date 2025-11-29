پخش زنده
در جریان هشتاد و سومین اجلاس شورای حملونقل کشورهای مشترکالمنافع (CIS) در باکو، مدیران عامل راهآهن ایران، روسیه و آذربایجان تفاهمنامهای امضا کردند که هدف آن تقویت همکاریهای بلندمدت و توسعه مسیر غربی کریدور بینالمللی شمال–جنوب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از راهآهن جمهوری اسلامی ایران، این تفاهمنامه در حاشیه اجلاس فوق با حضور هیأتهای عالیرتبه ۱۵ کشور عضو CIS به امضا رسید.
بر اساس مفاد این توافق، سه کشور بر ایجاد نظام قیمتگذاری ثابت در حملونقل کالا در مسیر غربی کریدور شمال–جنوب، تعیین نرخهای سراسری رقابتی و گسترش خدمات لجستیکی مشترک تأکید کردند.
مدیران عامل شرکتهای راهآهن ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه با امضای این سند، بر عزم خود برای توسعه همکاریهای پایدار و افزایش سهم ترانزیت بینالمللی از مسیر ریلی منطقه تأکید کردند.
این توافق گامی مهم در جهت فعالسازی مسیر غربی کریدور شمال–جنوب و تبدیل آن به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا میان آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و خلیج فارس بهشمار میرود.