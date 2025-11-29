به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه صف اول بمناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی با موضوع «نیروی دریایی راهبردی؛ از اقتدار تا توسعه دریانوردی» با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای نیروی دریایی در عرصه جنگ و پس از سال های دفاع مقدی بررسی شد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.

سوال: هفتم آذر ماه یادآور روزی است که دریادلان مومن ارتش جمهوری اسلامی ایران با سینه‌های سرشار از ایمان و اراده پولادین، سیادت دریایی این سرزمین را بر پهنه‌های مواج جهان تثبیت کردند. روزی که در حماسه ماندگار و عملیات غرور آفرین مروارید ۱۳۵۹ آتشفشانی از غیرت و صلابت را بر دشمن بعثی فرو ریختند و با انهدام و در هم کوبیدن بنیان‌های حیاتی دشمن نام نیروی دریایی ارتش را در طومار افتخارات جاودانه این ملت هک کردند. امروز این شجره طیبه اقتدار با سلامتی مضاعف بارور شده چنان که به فرموده فرمانده معظم کل قوا روحیه تحول پذیری، ابتکار عملی و اعتماد به نفس برخاسته از ایمان در قامت نیروی کاملا راهبردی قد برافراشته است. تجلی این بالندگی اعزام ناو گروه ۸۶ و فتح مقتدرانه اقیانوس‌های سهمگین بود. رخدادی که جغرافیای قدرت را در دریا‌ها دگرگون کرد و با طنین جهانی خود نشان داد که فرزندان ایران اسلامی دیگر نه تنها پاسداران سواحل وطن، بلکه امینان پرچم جمهوری اسلامی و بازیگر فعال آب‌های آزاد و اقیانوس‌های راهبردی هستند. این بخشی از پیام امیر دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران به امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش است که امروز ضمن تبریک هفتم آذر به ایشان و همکارانشان اقدامات آنها در جریان جنگ تحمیلی را موجب افتخار ملت ایران دانستند و اقدامات این نیرو در عملیات مروارید را جاودان خواندند. امروز روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران است و می‌خواهیم بررسی کنیم حوادثی که در سال‌های ۵۹ افتاد عملیات‌های مهمی که تاثیر راهبردی روی اقتدار دریایی ما تا به امروز داشته و نقش نیروی دریایی کشورمان در اقتصاد دریا محور چشم اندازی که در غرب آسیا، هارتلند دنیا برای خودش تعریف کرده. بحث دیپلماسی دریایی، دیپلماسی عمومی موارد مهمی که در این حوزه می‌شود راجع به آن صحبت کرد. امیر شما کوهی از تجربه و خاطرات خوب هستید. از سال ۵۹ به این طرف با هم مرور کنیم، عملیات‌هایی را داشتیم در ۸ سال دفاع مقدس که این عملیات‌ها تاکنون تاثیرات راهبردی خودش را گذاشته. یعنی در ذهن دوست و دشمن این تاثیر‌ها که ایرانی‌ها چنین شیرمردانی دارند و این عملیات‌ها تا الان بسیار تاثیرگذار بوده. از نظر شما مهم‌ترین عملیات‌ها کدام‌ها بودند و چرا می‌گویند اینها تا به الان تاثیر خودش را دارد؟

امیر سیاری: بسیج در لغت به معنای آمادگی است و در فرهنگ دینی، کلمه مقدس است که تعاریف بسیار زیادی را همراه خود دارد. از نگاه مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا به نظر بیش از ۲۰ کلید واژه در مورد بسیج و بسیج گفته شده. مثل ولایت مداری، ایثارگری، شهادت طلبی، نهراسیدن از دشمن، فروتنی، حسن خلق، نترسیدن، مردم یاری. اینها کلید واژه‌هایی است که حضرت آقا در ارتباط با بسیج گفتند و در انتها جمله بسیار زیبایی دارند می‌فرمایند بسیج در قالب یک سازمان جا نمی‌گیرد، بسیج یک فرهنگ است و یک تفکر.

سوال: این را در بیانات دیشبشان تاکید کردند هر کس که عِرق به نظامش دارد و خیلی مقتدرانه پشت کشور است همه بسیجی هستند.

امیر سیاری: بله بسیج یک فرهنگ و تفکر است و تمام افرادی که در کشور ما دارای فرهنگ و تفکر هستند، بسیجی اند. بنابراین این روز را به همه افرادی که فرهنگ و تفکر بسیجی دارند تبریک می‌گوییم و گرامی می‌داریم و از زحمات همه عزیزان تشکر می‌کنیم. روز نیروی دریایی راهبردی را خدمت همه همرزمانم در نیرو‌های مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و به ویژه نیروی دریایی راهبردی تبریک می‌گویم و دست تک تک عزیزانی که هم اکنون در زیر دریا، سطح دریا، بالای دریا و در سواحل مشغول نگهبانی هستند می‌بوسم و تشکر و قدردانی می‌کنم. همزمان همه همرزمانی که الان در مرز‌های زمینی، نیروی زمینی و سپاه در مرز‌های زمینی در شرایط آب و هوایی فعلی مشغول کنترل مرز‌های زمینی هستند، عزیزانی که هم اکنون در محل‌های نیروی پدافند هوایی مشغول رصد آسمان هستند و عزیزانی که در نیروی هوایی آماده هستند که در ۵ دقیقه، ۷ دقیقه، ۱۵ دقیقه هواپیماهایشان به پرواز در بیاید و در آسمان غرش داشته باشند تا از آسمان کشور دفاع کنند، به همه آنها خدا قوت می‌گویم و برای همه‌شان آرزوی سلامتی دارم و همزمان به خانواده‌های همه عزیزان سلام مخصوص دارم و تشکر و قدردانی می‌کنم. چون اگر خانواده‌ها همراه نباشند رزمندگان ما نمی‌توانند آنطور که باید و شاید وظیفه‌شان را انجام دهند. در رابطه با عملیات‌ها، سه کار عمده‌ای که عملیات بوده ولی نتایج راهبردی داشته تا امروز هم دارد اشاره می‌کنم. در اول جنگ، مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر اتفاق می‌افتد که محور کار دفاع از خرمشهر، تکاوران نیروی دریایی هستند. برادران سپاهی، کمیته‌ها و نیرو‌های مردمی و آن مقطع زمانی تعدادی از افرادی که ژاندارمری و شهرداری در خرمشهر بودند هستند، اما سازماندهی شده. اینها فقط بحث تکاوران دریایی است. اینها حرکت بزرگی انجام دادند که نتیجه راهبردی داشته. وقتی صدام حمله را علیه ما آغاز کرد رسماً عنوان کرد که می‌خواهم یک روزه خرمشهر را تصرف کنم و سه روزه جزیره آبادان و روز هفتم بروم در میدان آزادی تهران با اصحاب رسانه مصاحبه کنم، اما این حماسه خرمشهر ۳۴ روز طول کشید و دشمن نتوانست همه خرمشهر را هم تصرف کند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد یعنی دشمن در راهبردش شکست خورده است. بنابراین تمام برنامه‌هایی که در چشم انداز تعریف کرده بود برای تسلط بر خوزستان و تصرف خوزستان و دسترسی به آب‌های شمال خلیج فارس و دیگر مسائل همه با شکست رو‌به‌رو شد. نتیجه آن عملیات الان هم وجود دارد. این یکی از آن عملیات‌های بسیار حائز اهمیت است که نتیجه راهبردی داشته. دومین عملیات حائز اهمیت، عملیات مروارید است که در ۷ آذر ۵۹ چنین روزی که تنها ۶۷ روز از دفاع مقدس گذشته اتفاق می‌افتد. در آن مقطع زمانی؛ نیروی زمینی، هوایی و دریایی دشمن با تکیه بر این سه قدرت می‌جنگید. در شصت و هفتمین روز اول جنگ، نیروی دریایی اش به کلی نابود شد. در عملیات مروارید این عملیات نتایجی داشته که نتایج راهبردی اش تا امروز است. در این عملیات نیروی دریایی محور کار بوده. بچه‌های ناو تیپ منطقه دوم دریایی بوشهر، تکاوران دریایی و هوا دریا این عملیات را انجام می‌دهند با پشتیبانی مستقیم و قدرتمند نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نتیجه ارزشمند آن این است که اول نیروی دریایی عراق کلاً منهدم می‌شود. یعنی یکی از مولفه های مهم در توان دشمن از بین می‌رود و نتیجه راهبردی آن این است که هنوز که هنوز است ۴۵ سال از این موضوع گذشته، هنوز نیروی دریایی عراق نتوانسته شکل خودش را پیدا کند. این نتیجه راهبردی دارد. دومین موضوعی که اتفاق افتاده، انهدام دو سکوی نفتی البکر و الامیه بوده. اقتصاد عراق هم تک بعدی بوده. یعنی فقط آن موقع بر صادرات نفت بوده و بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات نفتش از این دو سکو انجام می‌شده. وقتی این دو سکو در هفته آذر منهدم شد صادرات نفت عراق قطع شد. شریان اقتصادی که قطع شود چه آسیبی می‌بیند؟ یعنی از نظر درآمد‌های ارزی و پول، دیگر امکان لازم را ندارد و اگر دولتی اقتصادش قوی نباشد و نتواند از نظر مالی جبهه‌های جنگ را حمایت کند شکست خورده است، اما چرا تا پایان ۸ سال ماند؟ کمک‌های کشور‌های همسایه بود. همان‌هایی که امام بزرگوار فرمودند به او کمک نکنید. او وقتی کارش با ما تمام شد، می‌آید سراغ شما و همین اتفاق افتاد. بعد رفت سراغ کویت و هم هنوز که هنوز است آن صادرات نفت از آن منطقه مثل قبل انجام نمی‌شود. باز یک نتیجه راهبردی اینجا اتفاق افتاده. سومین نتیجه‌ای که به دست آمده، ما در همان ۶۷ روز جنگ بعد از عملیات مروارید، عراق سه بندر دارد فاو، بصره و‌ام القصر،‌ ام القصر که در انتهای خور عبدالله است و بصره در اروندرود، هر سه بندر را در محاصره دریایی قرار دادیم. یعنی صادرات و وارداتش هم قطع شد و باز اگر همسایگان کمک نکرده بودند که از راه‌های دیگر کالا وارد کنند باز هم در همان مقطع زمانی شکست خورده بود. چون که کشور‌هایی که به دریا راه دارند ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات و وارداتشان از دریا انجام می‌شود. این محاصره دریایی باعث شد، آنها نتوانند هیچ صادرات وارداتی داشته باشند که باز نتیجه راهبردی آن در طول مسیر ادامه داشت و این تا پایان دفاع مقدس ۸ سال دفاع ادامه داشت. بعد که دفاع مقدس تمام شد، توانستند اندکی روی موضوع کار کنند و باز موضوع دیگر که نتیجه راهبردی داشته، بحث سیادت بر شمال خلیج فارس است. از اول ما در همه خلیج فارس و شمال خلیج فارس سیادت داشتیم. از آب‌های سرزمینی مان و نظارتمان حفاظت کردیم. از روز اول جنگ خط منصف کشتیم. خلیج فارس را نصف کردیم. نیمه شمالی مربوط به جمهوری اسلامی ایران بوده. تحت کنترل شدید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بعد هم که برادران نیروی دریایی سپاه آمدند به کمک همدیگر از این منطقه دفاع کردیم و اجازه ندادیم هیچ کسی وارد این منطقه شود. امروز هم سیادت جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس و به ویژه شمال خلیج فارس که آنها آمدند جمع کردند که در آن منطقه حضور داشته باشند تا ما را از آن منطقه بیرون کنند هنوز ادامه دارد.

حالا من به همین چهار تا بسنده می‌کنم که همه اینها نتیجه راهبردی داشته هنوز هم ادامه دارد. اما یک عملیات بسیار حائز اهمیت دیگر که الان هم دارد اجرا می‌شود منتها در منطقه دیگریt بحث اسکورت کشتی‌های تجاری است. وقتی ما بنادر فاو و بصره و‌ام القصر را محاصره دریایی کردیم و صادراتشان در بنادر و صادرات نفت شان جلوگیری کردیمT آنها آمدند که همین اتفاق برای ما بیفتد. یعنی خارک ما را بزنند که ما نتوانیم نفت صادر کنیم و بندر امام را هم مختل کنند که ما نتوانیم صادرات واردات داشته باشیم. هنوز آن مقطع زمانی بندر شهید رجایی را نداشتیم. مجبور بودیم همه کالاهایمان را ببریم در بندر امام که در انتهای خور موسی و نزدیک به مرز است. آنها می‌خواستند صادرات و واردات بندر امام را مختل کنند. صادرات نفت از جزیره خارک را هم مختل کنند. اما دیگر وسایل دریایی نداشتند. چون نیروی دریایی‌شان از بین رفته بود. آن موقع هم مثل حالا نیابتی می‌جنگیدند. او هم دست استکبار جهانی بود که از آستین عراق درآمده بود. آمدند انواع هواپیما‌های میراژ، سوپر فرلو، موشک‌های زمین به زمین و ساحل به دریا را در اختیارش قرار دادند که از راه هوا بتواند جلوگیری کند از صادرات نفت ما. اما تاریخ گواهی می‌دهد و ثابت شده که حتی نتوانستند یک روز از صادرات نفت ما جلو‌گیری کنند و همه کشتی‌هایی که به بندر امام وارد شدند کالا وارد کردند یا صادرات انجام دادند حرکتشان به موقع انجام شد. عملیات‌هایی انجام شد بیش از ۱۵۰ عملیات، تحت عنوان عملیات اسکورت کاروان که ما کشتی‌های تجاری را از بندرعباس به بوشهر، از بوشهر با صیانت کامل می‌آوردیم تا بندر امام تخلیه، بارگیری و برگشت ۱۰ هزار کشتی تجاری و نفتکش اسکورت شده در ۸ سال دفاع مقدس، تا اقتصاد این کشور چرخیده. جالب است یکی از نتایج مهم آن در این ۱۰ هزار کشتی که اسکورت شده می‌گویند هزار و خرده‌ای موشک آمده به طرف آنها. اما فقط ۲۰۰ تا اصابت کرده و از ۲۰۰ کشتی مورد اصابت قرار گرفته، فقط ۲۰ تا آسیب کلی دیده. اینها که می‌گویم، چون خودم در همه عملیات‌ها بودم و بقیه نجات پیدا کرده این در عملیات‌های دریایی دنیا نمونه است. نتیجه به دست آمده. حالا چرا؟ برگردیم به هوش و ذکاوت ایرانی و عشق و علاقه‌ای که برای پیروزی در جنگ داشتند. مهندسین نیروی دریایی و پیشکسوتان نیروی دریایی که همین جا باید یادشان کنیم آنهایی که طراحی‌ها را انجام دادند، آنها که این عملیات را انجام دادند، آنهایی که موفقیت‌ها را به دست آوردند واقعاً دست همه‌شان را می‌بوسیم؛ آمدند وسیله‌ای درست کردند به نام هدف کاذب. کلاً آن موقع ۲۰۰ هزار تومان قیمتش بود. دو تا لوله بود یک سری تیرآهن به هم وصل می‌شد. بالایش یک رفلکتور رادار گذاشته می‌شد و در دریا رها می‌کردیم. ماکت و هدف کاذب بود. آن موقع موشک‌ها مثل الان هوشمند نبودند. در دریا می‌چرخید رادار سرش هرجا هدف بزرگتر بود، می‌رفت سراغ آن. این رفلکتور که روی هدف کاذب بود موضوعی که در رادار نشان می‌داد، بیش از کشتی تجاری بود و موشک می‌رفت سراغ آن. ما به هم می‌گفتیم معادل ده‌ها میلیون دلاری که قیمت یک موشک است در ازای ۲۰۰ هزار تومان این حرکت بزرگی بود که آسیب بزرگی از نظر اقتصادی به دشمن وارد کرد. اما نفت ما صادر شد. ۱۰ هزار کشتی اسکورت شد. اقتصاد کشور سالم ماند. چرا این را عرض می‌کنم اقتصاد کشور سالم ماند؟ چون مقام معظم رهبری یک جا فرمودند: از نتایج عملیات‌های نیروی دریایی که انجام داده این است که اقتصاد کشور سالم مانده است. یعنی اگر ما نمی‌توانستیم اسکورت‌ کنیم، مطمئناً آسیب بزرگی می‌دیدیم و اتفاقی می‌افتاد. چون آن موقع میزان واردات ما خیلی بود. در کشور قحطی می‌شد. می‌رفتیم سراغ آن فیلم سینمایی یتیم خانه ایران. اما اینکه اقتصاد کشور سالم مانده که جمله حضرت آقا است، خیلی معنا دارد که رابطه راهبردی بین نیروی دریایی و عملیات‌های نیروی دریایی با اقتصاد‌های کشور. کاری که الان دارد انجام می‌شود الان در خلیج عدن که دزدان دریایی حضور دارند از سال ۸۶ که شروع شده تا الان به نظرم بالای ۵۵۰۰ کشتی تجاری و نفتکش اسکورت شدند تا اقتصاد کشور سالم بماند. به این می‌گویند نتیجه راهبردی. من این سه عملیات را مثال زدم که وضعیت اقدامات ارزشمندی که گذشتگان ما انجام دادند و باز درود بفرستیم به روح مطهر همه شهدا و امام شهدا به ویژه آنهایی که این عملیات‌های بسیار ارزشمند را انجام دادند و از نتایج راهبردی آن هنوز بهره می‌بریم و از درس آموخته‌هایش درس گرفتیم و کار را داریم جلو می‌بریم.

سوال: پیشرفت هایی که یا توجهی که به ساخت تجهیزات مورد نیاز نیروی راهبردی، نیروی دریایی یک نیروی تجهیزات محورست. قاعدتا ساخت داخل، تعمیق ساخت داخل این ها بسیار اهمیت پیدا می کند، در این اوضاع چه کردید و چقدر امروز که صحبت می کنیم توانستیم کاملا متکی شویم به داخل و این چه اثراتی راهبردی داشته؟

امیر سیاری: نیروی دریایی تجهیزات محورست و باید تجهیزات مناسب برای حضور در دریا‌ها داشته باشیم. هرچقدر پیشروی در دریای آزاد بیشتر باشد، نیاز به تجهیزات خاص آن مناطق داریم. دو موضوع در ارتباط با دسترسی به تجهیزات مورد نیاز مان داریم. یکی اینکه در سال هشتاد و دو، ساخت ناو کوچک انداز پیکان را شروع کردیم. سال ۷۷ - ۷۸، من فرمانده ناوگان شمال بودم، که این همسایه شمالی ما دعوت کرد که در رزمایش شرکت کنیم که امکانات نداشتیم. خدمت رهبر انقلاب عرض کردیم. گفتند این‌ها می‌دانستند که شما ندارید، شما را دعوت کردند که شما نروید و شما را تحقیر کنند که شما از طریق جنوب اقدام کنید وسیله بیاورید از طریق دریای سرخ. خلیج عدن، مدیترانه و دریای سیاه و کانال پربادر و بعد بیایید در خزر. وقتی این ناوگروه را راه انداختیم برود، اولگا در اختیار همسایه شمالی است که راه ندارد. بعد‌ها گفتند برای این که از تغییر بیرون بیایید بروید ناوچه‌های کوچک بیاورید و شرکت کنند، بازگفتند نمی‌شود. گفتند قطعه قطعه کنید و بعد سرهم کنید و همت تان را پای کار بیاورید و بسازید و در رزمایش بعد شرکت کنید. ۷۸ این دستور صادر شد و در ۸۲ در دانشگاه افسری جمهوری اسلامی در دانشگاه حضرت امام روشن و اولین ناو موشک انداز به نام پیکان که خود حضرت آقا آمدند روی ناو و اولین الحاق را انجام دادند. اولین ناوموشک اندازی که کمترین کم و کسری به نوع خارجی اصلا نداشت که این شد خط تولید. در سال هشتاد و دو، پیکان، هشتاد و پنج سه سال بعد، چون دوره فارغ التحصیل سه ساله بین دانشگاه‌ها می‌چرخید، دومین به اسم جوشن در فروردین ۶۸ مستقیم با آمریکایی‌ها جنگید و غرق شد. جوشن ما غرق شد. سهند ما غرق شد و جوشن ۲۹ فروردین ۶۷ در خلیج فارس و ۷۸ درفش و در ۹۱ ناوشکن دماوند. موضوع بعد که مهم ترست، ساخت ناوشکن بود، ناوشکن در دنیا معدودی از کشور‌ها می‌توانند به تنهایی ناوشکن بسازند. در سال ۷۶ حضرت آقا تشریف آوردند در بندرعباس، در کارخانجات نمایشگاه بود و انتهای نمایشگاه فرمودند که خوب است که نیروی دریایی ناوشکن بسازد و خوب هم ناوشکن بسازد. ناوشکنی با توانمندی حمل بالگرد و موشک که در دستور کار قرار گرفت، من سال ۸۶ فرمانده نیرو شدم، بدنه ساخته شده بود ولی تجهیزات نداشت. چون رفته بودیم که بعضی تجهیزات را از بیرون تهیه کنیم که رفتیم در تحریم. سال ۸۶ خدمت ایشان رسیدم و گفتم می‌خواهیم این ناو را راه بیاندازیم که گفتند خیلی خوب است. از گیربکس شروع کردیم. از شهر‌های صنعتی چرخیدیم گیربکس درست کردیم. در صنایع قدرتمند وزارت دفاع انواع و اقسام سلاح‌ها و هر چه در ناوشکن نیازست درست کردیم و وقتی گزارش دادیم خدمت حضرت آقا که درست شده است و راه اندازی می‌کنیم، فرمودند خودم می‌آیم برای الحاقش. شد سی یازده هشتاد و هشت. حضرت آقا بندرعباس رفتند و ناوشکن جماران را الحاق کردند. همه ناوشکن به اسم قله‌های قدرتمند ایران است. گذاشتیم جماران. اجازه گرفتیم که اسمش را جماران بگذاریم که همه به یاد امام می‌افتیم. اولین کسی که درس سازندگی را به ما یاد داد. امام فرمودند بروید بسازید، یاد می‌گیرید. بعد هم خود آقا فرمودند که بروید بسازید و اسمش شد جماران که خط تولید ما شروع شد و بعد دماوند و سهند ساخته شد. زاگرس ساخته شد، تفتان در حال تولیدست. یک خط تولید ناوشکن‌ها در جمهوری اسلامی ایران راه افتاده است. نیروی دریایی متوسط داریم و خط تولید نیروی دریایی سنگین داریم. ناوموشک انداز می‌اندازیم. زیر آن هرچه باشد می‌سازیم. ناوشکن و زیردریایی می‌سازیم که توانمندی بالایی است با استفاده از جوانان دلیر همین کشور. صنایع وزارت دفاع و کارکنان متخصص نیروی دریایی و به ویژه پیشکسوتان که در این صحنه‌ها بودند. زیردریایی کلاس طارق که سال ۷۳ خریده بودیم نیاز به تعمیرات اساسی داشت که توانمند نبودیم که گفتند به هر طریق ممکن خودتان تعمیرات انجام دهید. بعد رفتیم سراغ ساخت زیردریایی، امروز خط تولید زیردریایی سبک و خط تولید زیردریایی متوسط داریم و خط تولید زیردریایی می‌سازیم که توانمندی بالایی است. با استفاده از جوانان همین کشور، فرزندان دلیر همین ملت، شرکت‌های دانش بنیان، صنایع وزارت دفاع و کارکنان متخصص نیروی دریایی به ویژه پیشکسوتان ما که در این صحنه‌ها بودند. امروز این افتخارست برای ما که تمام تجهیزات مان وارداتی بود امروز همه چیز خودمان می‌سازیم. تلاش هم بر این است که از فناوری‌های دنیا عقب نیفتیم. چون تجهیزات امروز باید متناسب با فناوری‌های دنیا پیش برود. بحث سامانه‌های موشکی ساحل به دریا، ساخت پهباد‌ها، جنگ‌های الکترونیک و بحث ورود به فضای سایبری و دیگر مسائلی که وجود دارد، همه در دستور کارست، به ویژه در همه نیرو‌های مسلح اعم از ارتش، سپاه، فرماندهی نظامی در ساخت با همکاری وزارت دفاع با چشم انداز روشن حرکت می‌کنند و توانمند شدیم. افتخارست که جوان ما سینه سپر کرده و بهترین پهباد را می‌سازد و ناوشکن می‌سازد.

سوال: خوب ساختند و خوب هم ساختند؟

امیر سیاری: عین جمله آقا اجرا شد. گفتند من به این علت آمدم اینجا که گفتند امروز برای من روز شیرینی بود که نتیجه زحمات جوانان در ساخت یک رزم ناو را دیدم. این خیلی ارزشمندست.

سوال: کوله باری از تجربه داریم و متکی به داخل شدیم و نیروی دریایی راهبردی و مقتدرداریم در سطح جهانی. چیزی که الان برای ما می‌ماند چشم انداز را ببینیم که چند سالی دیگر چه نیروی دریایی خواهیم داشت؟

امیر سیاری: ۱۴ هفت هشتاد و هشت، حضرت آقا تشریف آوردند مراسم دانش آموزی در نوشهر که فرمودند امروز در بسیاری از نقاط کشور ما و دنیا یک نیروی راهبردی است که به چشم یک نیروی دریایی باید نگریسته شود. ما این جمله را نشنیدیم و سه چهار ماه روی این فکر کرده و طرحی تهیه کردیم و سی یازده هفتاد و هشت آقا تشریف آوردند بندرعباس و جماران را تقدیم کردیم. گفتند این طرحی که آقای دریادار سیاری ارائه دادند بلندپروزانه است ولی من صد در صد داشتن چنین ایده‌هایی را تایید می‌کنیم. ما چشم انداز تعریف کرده بودیم که منظورمان از نیروی دریایی راهبردی که مبارزه با دزدان دریایی در خلیج عدن اتفاق می‌افتاد. همان سال از مدیترانه عبورکرده به سمت جبل الطارق رفته بودیم و به سمت سوریه هم رفته بودیم که حضرت آقا بیان کردند که دنیا تکان خورد که امنیت خطوط مواصلاتی را درخلیج عدن و دیکرجا‌ها هم برقرار کنیم. به دیپلماسی دریایی هم برسیم که این چشم انداز بود که مورد تایید ایشان قرار گرفت. از آن سال دیپلماسی دریایی شروع شد که کمک می‌کند به دیپلماسی دفاعی. گفتند نیروی دریایی مثل وزارت امور خارجه است که می‌تواند در برقراری دیپلماسی، به دیپلماسی دریایی و وزارت خارجه کمک کند.

سوال: حالا دیپلماسی اقتصادی؟

امیر سیاری: رفتیم دنبال این که امنیت را در دریا‌ها برقرار کنیم. با رفت و آمد‌های بنادر کشور‌های دوست در شمال اقیانوس هند و در اقیانوس آرام، اطلس و هند جنوبی در همه جا حضور داشته و دیپلماسی را برقرار کنیم که امنیت هم برقرار بود و بحث امنیت برای اقتصاد کشور. در بحث ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور سال گذشته بود که ابلاغ فرمودند که جایگاه آن کجاست. جایگاه آن این جاست. ما چه منافعی در دریا داریم؟ هشتاد نود درصد صادرات و واردات از طریق دریاست. در بحث تجارت، باید در آن جا فعال باشیم. در بحث انرژی‌های پاک در دریا باید حرفی برای گفتن داشته باشیم. از جز و مد، موج و باد انرژی پاک و تجدیدپذیر داشته باشیم و در بحث تامین مواد غذایی از منابع دریا استفاده کنیم و در بحث گردشگری که منابع و منافع ما در دریاست. بر این مبنا گفتند سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که بتوانیم سواحل مکران را آباد کنیم. باید شهر‌های ساحلی مناسب و بنادر پیشرفته داشته باشیم و در دریا‌های آزاد حضور داشته باشیم و برای این که بتوانیم این کار‌ها انجام دهیم باید اقتدار دریایی داشته باشیم که با قدرت، دریا به دست می‌آید. قدرت دریایی باید توسط نیرو‌های دریایی اتفاق بیفتد. باید نیروی دریایی سپاه پاسداران به توانمندی برسد که امنیت را در دریا برقرار کرده و قدرت دریایی داشته باشد. زیرسایه امنیت بتوانیم توسعه پایدار دریایی را در کشور شکل دهیم. این‌ها در دستور کارست. به خاطر وجود این منابع و منافع که در دریا داریم که این طوری کار جلو می‌رود. با توجه بیشتر به این چشم انداز که مشخص شده برای حضور در دریا‌ها و حفظ منافع و منابع و اقتدار دریایی برای توسعه دریا محور برسیم. فرمودند اگر امنیت نباشد، هر چه درست کردیم یک صبح تا ظهر از بین می‌رود، امنیت باید باشد. مرز‌های زمینی، مرز‌های هوایی و مرز‌های دریایی باید این اتفاق بیفتد تا از منافع و منابع دریایی بهره لازم را ببریم.

سوال: در جنگ ۱۲ روزه برجسته شد به لحاظ اتحاد و انسجام هم افزایی و هم دلی طی صحبت‌های تان اشاره کردید، نیروی دریایی سپاه پاسداران این چشم انداز که الان تعریف کردید و هم افزایی نیروی دریایی سپاه پاسداران و راهبردی این رابطه چطور تامین شده و چه پیامد‌های مثبتی داشته است، در اهدافی که ما در موضوع دریا داریم؟

امیر سیاری: در اتحاد و همدلی از زمان پیروزی انقلاب داشتیم. امام یک تکه کلام داشتند می‌فرمایند وحدت کلمه، این وحدت کلمه منظور همان اتحاد و انسجام و همدلی بود. همیشه می‌فرمودند وحدت کلمه موجب پیروزی انقلاب و بقیه عرصه‌ها شده است. دیشب در سخنان حضرت آقا به موضوع انسجام و وحدت اشاره فرمودند. اعتقادمان این است که در نیرو‌های مسلح اعم از همه نیرو‌های چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی، نیروی پدافند، نیروی دریایی، نیروی هوایی، قرارگاه پدافند نیروی هوایی و همه نیرو‌های سپاه، شبیه ارتش و بسیج و فرماندهی نظامی و وزارت دفاع با همه صنایع که مجموعه این‌ها به عنوان نیرو‌های مسلح حساب می‌کنیم. این‌هایی که در کنار هم هستند، فرماندهی واحد هستند و فرماندهی به حضرت آقا ختم می‌شود که همه همدل و هماهنگ و منسجم باشد و با تعامل مثبت کار کنند و از پشتیبانی همه جانبه مردم خوب برخوردار باشند. ما موفق هستیم. آن چه مورد انتظارست وجود همین همدلی و هماهنگی است. چشم انداز چگونه تعریف شده؟ در رده‌های بالا، ستاد کل نیرو‌های مسلح، سازمان‌های ارتش، سپاه، فراجا، وزارت، همدلی و هماهنگی و انسجام را به وجود می‌آورد. در داخل ارتش و سپاه نیرو‌های هم نام ارتباط نزدیک دارند. در بحث آموزش، در بحث تربیت، در بحث ساخت و ساز سلاح، در بحث تمرینات، رزمایش‌های مشترکی که انجام می‌شود به این همدلی و هماهنگی و نتیجه هم افزایی کمک می‌کند. با لحاظ این چشم انداز که در این مسیر حرکت می‌کنیم که بتوانیم همیشه صد در صد این همدلی و هماهنگی را داشته باشیم. مطمئنا موفق هستیم و جواب هر تهدیدی را خواهیم داد. یک نکته دشمن با تمام توانش در بحث جنگ نرم و جنگ شناختی تلاش می‌کند این تفرقه‌ای که در بین مردم و مسئولین و دولت و حکمرانان و نیرو‌های مسلح به وجود بیاورد. اما با بصیرت خوبی که امروز مردم ما دارند، نسبت به مسئولین کشور و نیرو‌های مسلح و بین نیرو‌های مسلح وجود همین تدبیر دیشب حضرت آقا، مطمئنا باز هم تیر دشمن به سنگ خواهد خورد و به نتیجه نخواهد رسید.

سوال: در مسائل امروز اخیرا خیلی می‌بینیم که استان‌های ما خصوصا استان‌هایی که مرزی - آبی هستند همایش می‌گذارند. مثلا در چند وقت پیش در گیلان - رشت، نمایشگاه استان‌های حاشیه خلیج فارس و از چهار کشور آمدند و استانداران استان‌های مرزی آمدند و نشستند با هم صحبت کردند که بتوانند در شرایط تحریم بتوانیم از فرصت‌های همکاری با همسایگان استفاده کنیم. شما که نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی از تحولات راهبردی که شما اشاره کردید؟

امیر سیاری: تجهیزات راهبردی هنوز است.

سوال: ما دریای شمال و حوزه خلیج فارس نقش نیروی دریایی بزرگتر باشد. اگر این جا آن امنیت را نمی‌توانند که استان‌های حاشیه دریای خزر، مثل استان گلستان، مازندران و گیلان تجارت مرزی و استانی را در این حوزه نیروی دریایی برنامه ویژه یا همکاری ویِژه‌ای با دستگاه‌های اجرایی دارد.

امیر سیاری: بحث امنیت دریای خزر در دستور کارمان است و جزو وظایف نیرو‌های مسلح است. منتهی ما دریای خزر را دریای صلح و دوستی می‌دانیم و بین کشور‌های همسایه با تعامل و همدلی و هماهنگی با چهار کشور همسایه دریای خزر امنیت در خزر برقرار کنیم و اجازه ورود و بروز دیگران را در خزر ندهیم. در آن جا بشود هر اقدام سازنده‌ای را زیر سایه امنیت و تحت عنوان دریای صلح و دوستی انجام شود. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران برابر با شرح وظایف شان این امکانات را برقرار کردند که اگر بخواهند اتفاقی در آن جا بیفتد بتوانند از امنیت دفاع کنند. در دستور کارست و برنامه ریزی‌های مناسب داریم و آمادگی با تهدید هم داریم و همیشه این دریا به عنوان دریای صلح و دوستی باقی بماند و هر پنج کشور همسایه خزر بتوانند از منابع و منافع که تعریف شده و با کشور‌های همسایه به نتیجه رسیدند بهره ببرند.

سوال: آن‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند راحت می‌توانند در حوزه اقتصاد دریامحور حرکت کنند؟

امیر سیاری: در طرح‌های نیرو‌های مسلح هیچ جایی از کشور نیست چه زمین، چه هوا و چه دریا، در بحث برقراری امنیت پیش بینی و اقدام نشده باشد. چون اگر این طور باشد قطعا ما آسیب پذیری مان بیشتر می‌شود.