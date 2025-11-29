دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، دستور ممنوعیت اقامت شبانه در جنگل‌های این شهرستان و فعال‌سازی گشت‌های شبانه‌روزی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ حجت‌الله حاتمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، در واکنش به بی‌احتیاطی گردشگران و وقوع آتش‌سوزی‌های متعدد در جنگل‌های استان، دستور ممنوعیت اقامت شبانه در جنگل‌های این شهرستان را صادر کرد.

وی گفت: این تصمیم با توجه به شرایط کم‌بارشی در فصل پاییز و افزایش حضور گردشگران در عرصه‌های طبیعی اتخاذ شده است.

دادستان آمل با اشاره به مبانی قانونی این تصمیم افزود: با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت از جنگل‌ها، توقف و اقامت شبانه افراد در عرصه‌های جنگلی غیرقانونی اعلام شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

حاتمی از تقویت گشت‌های شبانه‌روزی در مناطق مستعد حریق خبر داد و گفت: انتظار داریم تابلوهای هشدار در مبادی ورودی جنگل‌ها نصب و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در این زمینه انجام شود.

وی در ادامه با تأکید بر ممنوعیت کامل روشن کردن آتش توسط گردشگران، از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی خواست تا با تجهیزات اولیه اطفای حریق آمادگی کامل داشته باشند.

حاتمی از رسانه‌ها نیز درخواست کرد با «انتشار هشدارهای پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی» در زمینه حفظ جنگل‌ها مشارکت فعالانه داشته باشند.

شایان ذکر است شهرستان آمل دارای بیش از ۱۵۰ هزار هکتار پوشش جنگلی و مرتعی است و بی‌احتیاطی گردشگران در ماه‌های اخیر موجب بروز آتش‌سوزی‌های متعددی در جنگل‌های استان شده است.