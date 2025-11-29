پخش زنده
کمیته داوران جام جهانی فوتسال بانوان، اسامی گروه داوری مسابقه ایران و ایتالیا را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای ملی فوتسال ایران و ایتالیا از ساعت ۱۲:۳۰ امروز شنبه ۸ آذرماه برگزار میشود که کمیته برگزاری جام جهانی فوتسال، تیم داوری دیدار ایران و ایتالیا را معرفی کرد.
اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر است:
داور وسط: ماریا پینتو از آرژانتین
کمک داور اول:والریا پالما از شیلی
کمک داور دوم: تایانا مورنو از ونزوئلا
وقت نگهدار: اوریانا زامبرانو از ونزوئلا
کمک داور چهارم: فیلیپا پراتا از پرتغال