کمیته داوران جام جهانی فوتسال بانوان، اسامی گروه داوری مسابقه ایران و ایتالیا را اعلام کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و ایتالیا از ساعت ۱۲:۳۰ امروز شنبه ۸ آذرماه برگزار می‌شود که کمیته برگزاری جام جهانی فوتسال، تیم داوری دیدار ایران و ایتالیا را معرفی کرد.

اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر است:

داور وسط: ماریا پینتو از آرژانتین

کمک داور اول:والریا پالما از شیلی

کمک داور دوم: تایانا مورنو از ونزوئلا

وقت نگهدار: اوریانا زامبرانو از ونزوئلا

کمک داور چهارم: فیلیپا پراتا از پرتغال