به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با اجرای طرح بومی‌سازی دستگاه‌های FFS از سوی متخصصان داخلی و رعایت استاندارد‌های ATEX و CE؛ پتروشیمی ایلام یکی از گام‌های مهم در مسیر خودکفایی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای فناوری را با موفقیت برداشت؛ فناوری‌ای که سال‌ها تنها از شرکت‌های خارجی تأمین می‌شد.

رئیس مهندسی ساخت و خودکفایی این مجتمع، اعلام کرد: دو دستگاه FFS Bagging Machine با اتکا به توان متخصصان داخلی و همکاری شرکت کنترل فرآیند رادمان طراحی، ساخته، نصب و راه‌اندازی شده‌اند. رحمان همتی افزود: این اقدام، یکی از برجسته‌ترین دستاورد‌های مجتمع در مسیر خودکفایی به شمار می‌رود و در زمینه سیاست‌های کلان کشور برای تقویت ساخت داخل انجام شده است.

در جریان اجرای این طرح، تمامی استاندارد‌های بین‌المللی و الزامات ایمنی عملکردی رعایت شده و دستگاه‌ها با شرایط واقعی خط تولید واحد HD کاملاً سازگار طراحی شده‌اند.

به گفته وی، بومی‌سازی این فناوری علاوه بر کاهش جدی اتکا به واردات؛ موجب ارتقای توان مهندسی، انتقال ساختارمند دانش فنی، افزایش عمق داخلی‌سازی و کاهش ریسک‌های عملیاتی شده است و همچنین دسترسی سریع‌تر به خدمات فنی و تعمیراتی، پایداری بیشتر خطوط تولید و چابکی عملیاتی از دیگر دستاورد‌های آن محسـوب می‌شود.

همتی تأکید کرد: این طرح می‌تواند آغازگر مسیر جدیدی برای تولید صنعتی این تجهیزات در سطح هلدینگ خلیج‌فارس باشد و نشان می‌دهد که با تکیه بر توان داخلی، امکان بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته و راهبردی کاملاً فراهم است.

وی این دستاورد را حاصل هم‌افزایی سیاست‌گذاری مدیریتی و تلاش متخصصان داخلی دانست که جایگاه پتروشیمی ایلام را در حوزه خودکفایی بیش از پیش تقویت می‌کند.

* فناوری دستگاه بسته بندی FFS با ترکیب سه مرحله اصلی فرم‌دهی، پر کردن و دوخت در یک دستگاه خودکار، بهره‌وری تولید را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و استاندارد‌های بهداشتی را نیـز، بهبود می‌بخشد.