به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۱۱ مستند بلند خارجی در بخش مسابقه بینالملل نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده میروند.
اسامی فیلمها به ترتیب زیر معرفی شدهاند:
- «کسوف ماه سرخ» ساخته کارولین گمبال تولید بلژیک ۲۰۲۵
- «خاکستر» به کارگردانی اویر پلازا گارت ریا تولید جمهوری چک ۲۰۲۵
- «چرخه ماهش» ساخته سوهل برجی تولید هند ۲۰۲۴
- «شیرها در کنار رودخانه دجله» ساخته زردشت احمد تولید عراق، هلند و نروژ ۲۰۲۵
- «ما اینجا زندگی میکنیم» به کارگردانی ژانانا کورماشوا تولید قزاقستان ۲۰۲۴
- «سرزمینهای خوب» ساخته ولادیمیر پلوپچ تولید مونته نگرو ۲۰۲۴
- «فضای درخشان وحشی» ساخته مائورو کلمبو تولید پاناما ۲۰۲۴
- «دنیای جدید ذوب شونده» به کارگردانی یانا روبانفسکایا تولید روسیه ۲۰۲۴
- «بز ۵۰۱» ساخته اوریم جرواتولو تولید ترکیه ۲۰۲۵
- «حق او برای بازی کردن» به کارگردانی محمدعلی شبخ تولید امارات متحده عربی و پاکستان ۲۰۲۴
- «زندگی فلامینگوها بعد از شهاب سنگها» ساخته لورنزو هاگرمان تولید مکزیک ۲۰۲۴
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار میشود.