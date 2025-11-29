

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس پیش بینی سازمان هواشناسی تا روز دوشنبه در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جو پایدار خواهد بود. به دلیل این پایداری، غلظت آلاینده‌های جوی در کلان‌شهر‌ها و مناطق صنعتی افزایش می‌یابد.

از بعدازظهر دوشنبه با ورود سامانه بارشی از غرب و شمال‌غرب، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، همدان، قزوین و ارتفاعات البرز مرکزی رخ خواهد شد.

همچنین سه شنبه در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مناطقی از اردبیل و گیلان و مازندران ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی شاهد بارش پراکنده خواهیم بود.

از بعدازظهر دوشنبه تا سه‌شنبه با وزش باد و نفوذ هوای خنک‌تر، کاهش نسبی آلودگی هوا در شمال‌غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز پیش‌بینی می‌شود.