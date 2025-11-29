

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: دوره آموزشی «اجرای آبیاری کم‌فشار نوین مدل پیفلکس» با هدف بهینه‌سازی مصرف آب در مزارع زعفران، در مراکز ترویج و توسعه فناوری زرشک و عناب و همکاری مراکز جهادکشاورزی نیمبلوک، خضری دشت بیاض شهرستان قاینات خراسان جنوبی و با تدریس زعفران‌کار برتر کشوری، ولی‌الله امینی، برای کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی منطقه برگزار شد.

اسفندیاری افزود: در این کارگاه آموزشی، شرکت‌کنندگان با اصول نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سیستم آبیاری نوین «پیفلکس» به‌طور کامل آشنا شدند و بخش عملی آموزش نیز مستقیماً در مزرعه زعفران انجام گرفت.

وی گفت: کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی مصرف آب در مقایسه با روش‌های سنتی آبیاری، مدیریت بهتر تغذیه کودی و امکان رساندن مواد غذایی به‌صورت دقیق و هدفمند به گیاه، بهبود کارایی آبیاری و در نتیجه افزایش پتانسیل عملکرد محصول زعفران و کاهش هزینه‌های اجرایی و در نهایت افزایش بهره‌وری و سودآوری مزرعه از جمله دستاورد‌های این روش آبیاری است.