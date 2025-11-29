صرفه جویی مصرف آب با اجرای سامانه نوین «پیفلکس» در مزارع زعفران
مصرف آب در مزارع زعفران با اجرای سیستم نوین «پیفلکس» در قاینات کاهش چشمگیر ۷۰ درصدی یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: دوره آموزشی «اجرای آبیاری کمفشار نوین مدل پیفلکس» با هدف بهینهسازی مصرف آب در مزارع زعفران، در مراکز ترویج و توسعه فناوری زرشک و عناب و همکاری مراکز جهادکشاورزی نیمبلوک، خضری دشت بیاض شهرستان قاینات خراسان جنوبی و با تدریس زعفرانکار برتر کشوری، ولیالله امینی، برای کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی منطقه برگزار شد.
اسفندیاری افزود: در این کارگاه آموزشی، شرکتکنندگان با اصول نصب، راهاندازی و بهرهبرداری از سیستم آبیاری نوین «پیفلکس» بهطور کامل آشنا شدند و بخش عملی آموزش نیز مستقیماً در مزرعه زعفران انجام گرفت.
وی گفت: کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی مصرف آب در مقایسه با روشهای سنتی آبیاری، مدیریت بهتر تغذیه کودی و امکان رساندن مواد غذایی بهصورت دقیق و هدفمند به گیاه، بهبود کارایی آبیاری و در نتیجه افزایش پتانسیل عملکرد محصول زعفران و کاهش هزینههای اجرایی و در نهایت افزایش بهرهوری و سودآوری مزرعه از جمله دستاوردهای این روش آبیاری است.