پخش زنده
امروز: -
تصادف سمند با پژو ۲۰۶ در جاده آشخانه_ جنگل گلستان ۳ نفر مصدوم و یک نفر جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: ساعت ۱۸:۱۰ روز جمعه ۷آذرماه، گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی پژو۲۰۶ و سمند در جاده آشخانه به جنگل گلستان، چشمه خان به هلالاحمراستان اعلام و بلافاصله تیمهای امدادی هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، ۳ مصدوم این حادثه را با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل کرده و پیکر فرد جانباخته پس از رهاسازی با ست تخصصی نجات به مراجع ذیربط تحویل شد.