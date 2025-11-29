با افزایش آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ، بدن بیش از همیشه به مواد مغذی محافظتی نیاز دارد. رادیکال‌های آزاد ناشی از آلودگی می‌توانند سلول‌ها را تخریب کرده و خطر بیماری‌ها را افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ویتامین‌های‌ E و C از مهم‌ترین ترکیبات محافظتی بدن در برابر آلودگی هوا هستند و می‌توانند آثار مخرب ذرات معلق و سموم موجود در هوای آلوده را کاهش دهند. مصرف روزانه میوه‌ها، سبزیجات و مغز‌های سرشار از این دو ویتامین، سپری طبیعی برای تقویت سیستم ایمنی و سلامت پوست ایجاد می‌کند.

ویتامین C ؛ سپر ضدآلودگی با طعم میوه و سبزی

ویتامین C یکی از قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان‌هاست که با خنثی‌کردن رادیکال‌های آزاد، اثرات زیان‌بار آلودگی هوا را کاهش می‌دهد. برای دریافت این ویتامین می‌توانید مصرف مواد غذایی زیر را فراموش نکنید:

کرفس و اسفناج

گوجه‌فرنگی

لیمو شیرین

پرتقال و نارنگی

کاهو

این خوراکی‌ها را می‌توان در هر موقعیت- ماشین، محل کار یا خانه- به‌راحتی مصرف کرد و از فواید محافظتی آن بهره برد.

ویتامین E؛ محافظ سلول‌ها در برابر آلودگی

ویتامین E نیز آنتی‌اکسیدانی قدرتمند است که از غشا‌های سلولی در برابر آسیب‌های ناشی از آلودگی محافظت می‌کند. منابع طبیعی این ویتامین عبارت‌اند از:

جوانه گندم

روغن‌های گیاهی

گردو و بادام

زیتون

سبزیجات با برگ سبز

شیر، کره و زرده تخم‌مرغ

مصرف منظم این مواد غذایی باعث تقویت پوست، افزایش سیستم ایمنی و کاهش التهاب ناشی از آلاینده‌ها می‌شود.

جمع‌بندی

در شرایطی که آلودگی هوا تبدیل به بخشی از زندگی روزمره شده، گنجاندن منابع غنی از ویتامین‌های‌ E و C در برنامه غذایی می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی داشته باشد. با انتخاب صحیح خوراکی‌ها، می‌توان بدن را در برابر اثرات مخرب آلودگی مقاوم‌تر کرد و کیفیت زندگی را افزایش داد.