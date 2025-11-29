پخش زنده
با افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، بدن بیش از همیشه به مواد مغذی محافظتی نیاز دارد. رادیکالهای آزاد ناشی از آلودگی میتوانند سلولها را تخریب کرده و خطر بیماریها را افزایش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ویتامینهای E و C از مهمترین ترکیبات محافظتی بدن در برابر آلودگی هوا هستند و میتوانند آثار مخرب ذرات معلق و سموم موجود در هوای آلوده را کاهش دهند. مصرف روزانه میوهها، سبزیجات و مغزهای سرشار از این دو ویتامین، سپری طبیعی برای تقویت سیستم ایمنی و سلامت پوست ایجاد میکند.
ویتامین C ؛ سپر ضدآلودگی با طعم میوه و سبزی
ویتامین C یکی از قویترین آنتیاکسیدانهاست که با خنثیکردن رادیکالهای آزاد، اثرات زیانبار آلودگی هوا را کاهش میدهد. برای دریافت این ویتامین میتوانید مصرف مواد غذایی زیر را فراموش نکنید:
کرفس و اسفناج
گوجهفرنگی
لیمو شیرین
پرتقال و نارنگی
کاهو
این خوراکیها را میتوان در هر موقعیت- ماشین، محل کار یا خانه- بهراحتی مصرف کرد و از فواید محافظتی آن بهره برد.
ویتامین E؛ محافظ سلولها در برابر آلودگی
ویتامین E نیز آنتیاکسیدانی قدرتمند است که از غشاهای سلولی در برابر آسیبهای ناشی از آلودگی محافظت میکند. منابع طبیعی این ویتامین عبارتاند از:
جوانه گندم
روغنهای گیاهی
گردو و بادام
زیتون
سبزیجات با برگ سبز
شیر، کره و زرده تخممرغ
مصرف منظم این مواد غذایی باعث تقویت پوست، افزایش سیستم ایمنی و کاهش التهاب ناشی از آلایندهها میشود.
جمعبندی
در شرایطی که آلودگی هوا تبدیل به بخشی از زندگی روزمره شده، گنجاندن منابع غنی از ویتامینهای E و C در برنامه غذایی میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی داشته باشد. با انتخاب صحیح خوراکیها، میتوان بدن را در برابر اثرات مخرب آلودگی مقاومتر کرد و کیفیت زندگی را افزایش داد.