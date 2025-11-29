انجام بیش از ۱۵ هزار بازرسی در خراسان جنوبی
۱۵ هزار و ۳۱۹ مورد بازرسی از وضعیت بازار استا از ابتدای سال تاکنون انجام شده و ۲۸۲ میلیارد ریال پرونده تخلف صنفی تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: امسال تاکنون ۱۵ هزار و و ۳۱۹ مورد بازرسی از وضعیت بازار استان انجام و منجر به تشکیل یک هزار و ۳۳ پرونده تخلف در حوزههای مختلف به ارزش ۲۸۲ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال شده است.
تهوری افزود: برای جلوگیری از گرانفروشی و تخلفات صنفی، طرح نظارتی بررسی درج قیمت و فاکتورهای خرید و فروش در سطح استان به مدت ۱۶ روز در سطح استان اجرا شد.
وی گفت: هدف اصلی از این طرح، نظارت بر رعایت قیمتها و جلوگیری از افزایش غیرمجاز قیمتها بود و همچنین محورهای مواصلاتی استان، به ویژه مسیرهای اصلی سفرهای مسافری، تحت نظارت قرار گرفت تا از بروز تخلفات گرانفروشی جلوگیری شود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: اکنون کمبود کالاهای اساسی در استان وجود ندارد و تنها مشکل در تأمین برنج پاکستانی مشاهده میشود که به دلیل روند افزایش قیمت آن، نظارت ویژهای بر واردات و توزیع این کالا صورت گرفته است.
تهوری گفت: تمام تجار و عمدهفروشان موظف شدند که بیشتر از قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برنج پاکستانی را تأمین نکنند و از آنجا که تأمین برنج در استان به اندازه کافی انجام شده است، نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: از ابتدای مهرماه، ۱۴ پرونده تخلف برنج به ویژه در زمینه گرانفروشی و قاچاق تشکیل شده است.
تهوری با اشاره به برنامهریزیهای ویژه برای تأمین کالاها و نظارت بر بازار شب یلدا، گفت: از ۲۵ آذرماه، طرح نظارتی ویژه شب یلدا با همکاری جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی در سراسر استان آغاز خواهد شد که در این طرح، کالاهای هدف شب یلدا مانند میوه و آجیل تحت نظارت دقیق قرار خواهند گرفت.