تیم والیبال بانوان سپاهان اصفهان امروز در چارچوب هفته نخست رقابتهای لیگبرتر والیبال بانوان مقابل ملوان تهران صفآرایی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ تیمهای والیبال بانوان سپاهان اصفهان و ملوان تهران در چارچوب هفته نخست رقابتهای لیگبرتر، امروز هشتم آذر از ساعت ۱۴ در سالن ملت اصفهان مقابل یکدیگر صفآرایی خواهند کرد.
رقابتهای والیبال بانوان در دو گروه برگزار میشود و شاگردان صادقی در گروه B این رقابتها حاضر و با تیمهای ملوان تهران، شاهین بندرعامری، شهر آرکا البرز، مهرگان شیراز و پدیده صنعت اوج گلپایگان همگروه هستند.
تیم والیبال سپاهان در فصل گذشته لیگ برتر نیز با هدایت فریبا صادقی تا نیمهنهایی پیش رفت و در نهایت موفق شد با عنوان سوم مشترک به کار خود پایان دهد.
والیبال بانوان سپاهان درمقایسه با فصل گذشته تغییراتی داشته و با استفاده از بازیکنان جوان و بومی در لیگ برتر حاضر شده است.
در طرف مقابل ملوان تهران بهعنوان نماینده جدیدی از والیبال پایتخت نخستین حضور لیگبرتری خود را تجربه میکند، این تیم بسیار زود بسته شد و تمرینات پیشفصل خود را آغاز کرد و در همین مدت موفق شد عنوان قهرمانی لیگ آزاد تهران را نیز از آن خود کند.