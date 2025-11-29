

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور نهایی لیگ برتر پومسه مردان «جام ستارگان» (گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه) با معرفی برترین‌ها به میزبانی استان اصفهان در هر رده به پایان رسید.

دور آخر این مسابقات که برای نخستین بار به صورت تک حذفی به میزبانی هیات تکواندو اصفهان در سالن کوثر این شهر برگزار شد که در این مسابقات ۲۳۶ پومسه رو با یکدیگر به رقابت پرداختند. نهایتا تیم هیات تکواندو اصفهان در خانه موفق به کسب عنوان قهرمانی شد؛ راهیان در جایگاه دوم ایستاد و تیم بایوران البرز به عنوان سومی این رقابت‌ها دست یافت.

بهترین‌های این مسابقات در بخش‌های مختلف به شرح زیر است:

بهترین مربی: حسین بهشتی از تیم هیات تکواندو

بهترین سرپرست: کامیاب صادقی از تیم آکادمی کامیاب

تیم اخلاق: تیم هیات تکواندو استان مازندران

فنی‌ترین بازیکن استاندارد علی رضا ابراهیمی از تیم هیات تکواندو استان مازندران

فنی‌ترین بازیکن پومسه ابداعی یاسین اکبری استان اصفهان

بهترین داور سعید مجتهدی

نتایج مسابقات نیز به شرح ذیل است:

پومسه انفرادی استاندارد زیر ۱۲ سال

۱. آرمین قاسموند بابائی – هیئت تکواندو استان اصفهان

۲. امیرحسین پورقاسم – راهیان تکواندو استان تهران

۳. مصطفی امینی – بازیکن آزاد

۴. سورنا احمدی – بازیکن آزاد

پومسه انفرادی استاندارد ۱۲ تا ۱۴ سال

۱. پارسا علیپور – هیئت تکواندو استان اصفهان

۲. مهدیار نظری – راهیان تکواندو استان تهران

۳. امیرسام غلامی – باشگاه المپیک رودسر

۴. ابوالفضل اسدی – باشگاه المپیک رودسر

پومسه انفرادی استاندارد ۱۵ تا ۱۷ سال

۱. بهداد نقی‌ئی – راهیان تکواندو استان تهران

۲. پرهام نیک‌فرجام – راهیان تکواندو استان تهران

۳. حسین یوسفی اسرمی – هیئت تکواندو استان مازندران

۴. محمدحسن برزگر – بازیکن آزاد

پومسه انفرادی استاندارد ۱۸ تا ۳۰ سال

۱. علی عباسعلی‌زاده – راهیان تکواندو استان تهران

۲. علی شجاعی – راهیان تکواندو استان تهران

۳. محمدعلی قزل‌گچی – هیئت تکواندو استان مازندران

۴. حمیدرضا حیدری‌راد – بازیکن آزاد

پومسه انفرادی استاندارد ۳۱ تا ۴۰ سال

۱. سعید نیکخواه – هیئت تکواندو استان مازندران

۲. وحید اسدیان – بایوران البرز

۳. هادی ترکاشوند – هیئت تکواندو استان اصفهان

۴. علی قهاری – آکادمی کامیاب

پومسه انفرادی استاندارد ۴۱ تا ۵۰ سال

۱. محسن درگاهی – هیئت تکواندو استان اصفهان

۲. مهرداد تیلاوی – راهیان تکواندو استان تهران

۳. سیدحسین حسینی – آکادمی کامیاب

۴. سیدعلی ناصری – بازیکن آزاد

پومسه انفرادی استاندارد ۵۱ تا ۶۰ سال

۱. سید محمود رادمنش – بازیکن آزاد

۲. رحمان سلیمانی – راهیان تکواندو استان تهران

۳. حسین بیدکی – آکادمی کامیاب

۴. مجید کریمی – بایوران البرز

پومسه انفرادی استاندارد بالای ۶۱ سال

۱. برجعلی برزگری – بایوران البرز

۲. کمال‌الدین نیکنامی – هیئت تکواندو استان مازندران

۳. حسینعلی نظری – بازیکن آزاد

۴. محسن صفایی – بازیکن آزاد