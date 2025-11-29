برنامه‌های «سایه‌روشن تاریخ»، با مرور معاهدات، چهره‌ها و تحولات جهان، «سرزمین من»، با روایت تاریخ، هویت و سفر به فهرج یزد و «خشت اول»، با بررسی ضرورت آگاهی خانواده‌ها برای مدیریت بحران، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله رادیویی «سایه‌روشن تاریخ»، با مجموعه‌ای از پرونده‌های تاریخی، سیاسی و تحولات روز جهان، امروز از ساعت ۱۸:۰۵ تا ۱۹، پخش می شود. این برنامه که از گروه تاریخ و اندیشه پخش می‌شود، تلاش دارد با نگاهی تحلیلی و مستند، لایه‌های آشکار و پنهان تاریخ را برای شنوندگان روشن‌تر سازد.

در بخش «قراردادها» این برنامه به سراغ معاهده وستفالی می‌رود، معاهده‌ای که از آن به‌عنوان نقطه آغاز نظم مدرن بین‌الملل یاد می‌شود و نقش مهمی در شکل‌گیری مفهوم دولت – ملت داشته است.

در بخش نقطه‌های پنهان، موضوع حمله شوروی به چکسلواکی بررسی می‌شود، رویدادی که با سرکوب «بهار پراگ» یکی از مهم‌ترین نقاط تاریک جنگ سرد را رقم زد.

بخش معماری قدرت این هفته به مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا اختصاص دارد، زنی که با سیاست‌های اقتصادی و رویکرد سختگیرانه‌اش، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سیاسی قرن بیستم شد.

در بخش پهلوی به روایت تاریخ، روایت شهادت سید حسن مدرس مرور می‌شود، روحانی مبارزی که در برابر استبداد پهلوی اول ایستاد و نامش در تاریخ سیاسی معاصر ایران به‌عنوان نماد آزادگی و مقاومت ثبت شده است.

در پشت پرده اکنون نیز آخرین تحولات منطقه با تحلیل‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بخش آقای خبرنگار، شنوندگان با زندگی و نقش سیاسی خوزه دانیل اورتگا ساودرا رئیس‌جمهور نیکاراگوئه آشنا می‌شوند، شخصیتی جنجالی که سال‌هاست صحنه سیاست آمریکای لاتین را تحت تأثیر قرار داده است.

«سایه روشن تاریخ»، به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، گویندگی فاطمه اسحاق‌تبار و کارشناسی محمد ساجدی، شنبه‌ها به طور زنده از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

مجله رادیویی «سرزمین من»، با مجموعه‌ای از گفت‌و‌گو‌های کارشناسی، روایت‌های تاریخی و بخش‌های هویتی از ساعت ۱۳ تا ۱۴، پخش می شود. در این برنامه، شنوندگان طبق روال هر روز در سفری رادیویی با تاریخ معاصر، تحولات منطقه، میراث کهن و گردشگری ایران همراه می‌شوند.

در بخش «یاد‌ها و یادگارها»، رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، مهمان تلفنی برنامه است و رویداد‌های برجسته تاریخی ۸ آذر را مرور خواهد کرد. پس از آن در بخش «آن سوی تاریخ» محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی، تازه‌ترین تحولات منطقه را بررسی می‌کند.

بخش «گلدسته»، به معرفی مسجد جامع عتیق اختصاص دارد و در گفت‌وگویی با احمد ابوحمزه نویسنده و پژوهشگر تاریخ، پیشینه و اهمیت این بنای تاریخی واکاوی می‌شود. همچنین دکتر مشکی‌باف مدرس حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگویی تحلیلی به تبیین نقش رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای در تضمین و صیانت از حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌پردازد.

در ادامه برنامه، امیر سحابی کارشناس گردشگری، مخاطبان را با روایت جذابی از روستای فهرج یزد همراه می‌کند و ظرفیت‌های گردشگری این منطقه را معرفی خواهد کرد.

نویسندگی، سردبیری و تهیه‌کنندگی برنامه بر عهده آزاده شاهرخ‌مهر است. احسان همتی گویندگی برنامه و سهیلا رضایی هماهنگی بخش‌های مختلف را بر عهده دارند.

برنامه «خشت اول»، با بررسی موضوع «لزوم کسب آگاهی برای آمادگی در شرایط بحرانی»، پخش می‌شود.

­این برنامه با نگاهی پژوهشی و کاربردی، به مهم‌ترین نیاز‌های تربیتی خانواده‌های امروز می‌پردازد. موضوع این هفته «لزوم کسب آگاهی برای آمادگی در شرایط بحرانی» است، موضوعی که هر خانواده‌ای برای امنیت، آرامش و مدیریت لحظات سخت به آن نیاز دارد.

در این برنامه، دکتر آرش احمدی درباره اینکه آگاهی چگونه می‌تواند رفتار والدین را در موقعیت‌های بحرانی هدایت کند و چه مهارت‌هایی باید پیش از وقوع بحران آموخته شود، گفت‌و‌گو می‌کند.

«خشت اول»، به‌تهیه‌کنندگی مریم یوسفی‌پور هر هفته شنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰، روی موج اف‌ام، ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ پخش می‌شود و تلاش دارد مسائل تربیتی و چالش‌های والدگری را با نگاهی مبتنی بر روان‌شناسی نوین و تجربه‌های واقعی خانواده‌ها تحلیل کند.