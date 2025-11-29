پخش زنده
پیشبینی میشود رشد گردشگری استان اصفهان تا پایان امسال از ۶ درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: جذب ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی و معرفی ۷۰۰ فرصت سرمایهگذاری، نشان از عزم جدی استان برای تبدیلشدن به قطب اول گردشگری ایران دارد.
امیر کرمزاده با اشاره به عملکرد درخشان استان در جذب سرمایه برای اجرای طرحهای گردشگری افزود: استان اصفهان موفق به کسب رتبه اول جذب سرمایهگذاری در کشور با ۱۱۵ طرح فعال گردشگری شده است و در حوزه جذب اعتبارات ملی از صندوق توسعه ملی هم با ارائه تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی، رتبه نخست را کسب کرده است.
وی ادامه داد: در معرفی فرصتهای سرمایهگذاری (۷۰۰ فرصت) و همچنین در حوزه رویدادهای گردشگری خارجی استان اصفهان سرآمد است.
کرمزاده به کسب رتبههای برتر در حوزه میراث ملموس و ناملموس و صیانت از هویت تاریخی استان هم اشاره کرد و گفت: رتبه اول کشوری در ثبت آثار ملموس و ناملموس با ۷۲ اثر ثبتشده جدید و رتبه اول در تطبیق پرونده علائم بناهای تاریخی با ۸۰ پرونده هم از دیگر موفقیتهای استان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان به عملکرد اصفهان در حوزه رضایتمندی عمومی و پایداری اقتصادی اشاره کرد و افزود:، رشد گردشگری استان با وجود چالشهای منطقهای ۶ درصد بوده و پیشبینی میشود این رشد تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد.
کریم زاده تاکید کرد: عملکرد اصفهان در مرکز پژوهشهای مجلس، رتبه دوم گردشگر پذیری کشور را به ارمغان آورده است و همچنین تعهدات اشتغال استان، ۱۰۰ درصد محقق شده است.