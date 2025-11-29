پخش زنده
دو زندانی جرایم غیرعمد با همت دانشآموزان کاشانی آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ علی راحمی مدیر ستاد دیه منطقه کاشان گفت: دانش آموزان دبستان بانو انیس السادات فقیه کاشانی در اقدام خداپسندانه، ۸۰ میلیون تومان جمع آوری و زمینه آزادی دو زندانی جرائم غیر عمد را فراهم کردند.
همچنین آزمونهای فوق ممتاز میان دورهای انجمن خوشنویسان ایران در قالبهای مختلف در خانه تاریخی بنی طبای آران و بیدگل برگزار شد.
عباس متولی رییس انجمن خوشنویسان شهرستان آران وبیدگل گفت: در این آزمونها ۱۵ هنرمند فارغ التحصیل ممتاز شرکت کردند.