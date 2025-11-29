مصرف غذا‌هایی سرشار از آنتی اکسیدان و ترکیبات ضد التهاب، سلاح اصلی در نبرد با آلودگی هواست.

در روز‌های آلوده مصرف موادی مانند ویتامین C، ویتامین E، بتاکاروتن، امگا-۳ و منابع سلنیوم و روی موجب خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد و کاهش التهاب می‌شوند.

ویتامین C در مرکبات، فلفل دلمه‌ای، کیوی، کلم بروکلی، گوجه‌فرنگی، سبزیجات برگ‌دار مانند جعفری و کلم موجود است.

منابع ویتامین E مغز‌ها و دانه‌ها (بادام، گردو، فندق، تخمه آفتابگردان)، روغن‌های گیاهی (روغن زیتون، آفتابگردان)، اسفناج و آووکادو است.

بتاکاروتن را می‌توان در سبزیجات و میوه‌های نارنجی و قرمز مانند هویج، کدو حلوایی، انبه و سبزیجات برگ سبز تیره از جمله اسفناج و برگ چغندر یافت.

امگا-۳ هم در ماهی‌های چرب (سالمون، ساردین، قزل‌آلا)، گردو، دانه چیا و بذر کتان یافت می‌شود.

منابع سلنیوم؛ ماهی تُن، تخم‌مرغ و حبوبات و مغز‌ها و منابع روی؛ گوشت قرمز بدون چربی، مرغ، حبوبات، مغز‌ها و غلات کام است.