هفته نخست دور برگشت سوپر لیگ گلف کشور گرامی‌داشت زنده‌یاد علی‌قاسم بهادری به میزبانی شهر‌های اصفهان، اهواز و مسجدسلیمان برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در حساس‌ترین دیدار این هفته بی‌بی‌یان شاهین‌شهر مقابل مهمان خود بهفر تهران با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید تا فاتح جدال جذاب میان‌جدولی‌ها در گروه یک باشد.

در دیگر بازی این گروه، معراج مسجدسلیمان، ۶ بر صفر از مهمان خود ملی‌حفاری اهواز شکست خورد.

این هفته زاگرس ایرانیان در گروه دو نیز موفق شد برابر حریفش کسری‌افق هندیجان، ۶ بر صفر به پیروزی برسد.

بازی تیم نفت‌وگاز مسجدسلیمان و هیات گلف اصفهان در گروه دوم این هفته به تعویق افتاد.

در پایان هفته اول دور برگشت سوپر لیگ گلف کشور تیم ملی‌حفاری اهواز در گروه یک و تیم نفت‌وگاز مسجدسلیمان در گروه ۲، صدرنشین شدند.

نتایج:

گروه یک:

معراج مسجدسلیمان صفر - ملی‌حفاری اهواز ۶

بی‌بی‌یان شاهین‌شهر ۴ - بهفر تهران ۲

گروه دو:

کسری‌افق هندیجان صفر - زاگرس ایرانیان ۶