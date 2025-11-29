پخش زنده
هفته نخست دور برگشت سوپر لیگ گلف کشور گرامیداشت زندهیاد علیقاسم بهادری به میزبانی شهرهای اصفهان، اهواز و مسجدسلیمان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در حساسترین دیدار این هفته بیبییان شاهینشهر مقابل مهمان خود بهفر تهران با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید تا فاتح جدال جذاب میانجدولیها در گروه یک باشد.
در دیگر بازی این گروه، معراج مسجدسلیمان، ۶ بر صفر از مهمان خود ملیحفاری اهواز شکست خورد.
این هفته زاگرس ایرانیان در گروه دو نیز موفق شد برابر حریفش کسریافق هندیجان، ۶ بر صفر به پیروزی برسد.
بازی تیم نفتوگاز مسجدسلیمان و هیات گلف اصفهان در گروه دوم این هفته به تعویق افتاد.
در پایان هفته اول دور برگشت سوپر لیگ گلف کشور تیم ملیحفاری اهواز در گروه یک و تیم نفتوگاز مسجدسلیمان در گروه ۲، صدرنشین شدند.
نتایج:
گروه یک:
معراج مسجدسلیمان صفر - ملیحفاری اهواز ۶
بیبییان شاهینشهر ۴ - بهفر تهران ۲
گروه دو:
کسریافق هندیجان صفر - زاگرس ایرانیان ۶