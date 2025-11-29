پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس استان اردبیل گفت: تفاهمنامه همکاری با یک شرکت خصوص در زمینه توسعه باغات پسته در شمال استان اردبیل در طی همایش بین المللی سرمایهگذاری امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عدیل سروی، مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس استان اردبیل ضمن ابراز خرسندی از مشارکت در رویداد همایش سرمایهگذاری استان، اظهار کرد: شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس به عنوان یکی از هلدینگهای بزرگ کشاورزی در منطقه شمال غرب کشور، پتانسیلهای خود را در ۶ حوزه دیسیپلین مختلفمعرفی کرده است.
وی افزود: این حوزهها شامل توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی، اورهالسازی ماشینآلات کشاورزی، انرژی خورشیدی، توسعه باغات در اراضی شیبدار، و توسعه واحدهای دامپروری و پرورشی است.
سروی در ادامه تأکید کرد: از میان این شش حوزه، دو موضوع کلیدی به عنوان اولویت سرمایهگذاری با سرمایهگذاران محترم به توافق نهایی رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس استان اردبیل بیان کرد: تفاهمنامه همکاری با یک شرکت خصوص در زمینه توسعه باغات پسته در شمال استان اردبیل در طی همایش بین المللی سرمایهگذاری امضا شد.
سروی در خصوص اولویت دوم گفت: با توجه به اینکه اراضی شرکت در بالادست شبکه آبیاری مغان واقع شده است، نیاز مبرمی به تأمین انرژی داریم. در همین راستا، تفاهمنامهای برای تأمین ۱۳.۸ مگاوات انرژی خورشیدی آماده و امضا شده است که سرمایهگذاری آن به صورت مشارکتی انجام خواهد شد تا نیاز نوین انرژی مجموعه برطرف گردد.