به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عدیل سروی، مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس استان اردبیل ضمن ابراز خرسندی از مشارکت در رویداد همایش سرمایه‌گذاری استان، اظهار کرد: شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس به عنوان یکی از هلدینگ‌های بزرگ کشاورزی در منطقه شمال غرب کشور، پتانسیل‌های خود را در ۶ حوزه دیسیپلین مختلفمعرفی کرده است.

وی افزود: این حوزه‌ها شامل توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی، اورهال‌سازی ماشین‌آلات کشاورزی، انرژی خورشیدی، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، و توسعه واحد‌های دامپروری و پرورشی است.

سروی در ادامه تأکید کرد: از میان این شش حوزه، دو موضوع کلیدی به عنوان اولویت سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران محترم به توافق نهایی رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس استان اردبیل بیان کرد: تفاهمنامه همکاری با یک شرکت خصوص در زمینه توسعه باغات پسته در شمال استان اردبیل در طی همایش بین المللی سرمایه‌گذاری امضا شد.

سروی در خصوص اولویت دوم گفت: با توجه به اینکه اراضی شرکت در بالادست شبکه آبیاری مغان واقع شده است، نیاز مبرمی به تأمین انرژی داریم. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین ۱۳.۸ مگاوات انرژی خورشیدی آماده و امضا شده است که سرمایه‌گذاری آن به صورت مشارکتی انجام خواهد شد تا نیاز نوین انرژی مجموعه برطرف گردد.