تحویل یک رأس میش وحشی بیمار به اداره محیط زیست فاروج
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج گفت: پس از دریافت گزارش یکی از دوستداران طبیعت درباره مشاهده یک رأس میش وحشی بیمار در محدوده روستای خرق، کارشناسان این اداره به محل اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، عبدالرحمن زحمتی گفت: به دلیل عدم تعادل حیوان در ایستادن و حرکت، میش وحشی بلافاصله برای انجام مراقبتهای ضروری به پارک پردیسان باباامان بجنورد منتقل شد.
وی افزود: با همکاری دامپزشک، اقدامات درمانی و تشخیصی برای تعیین نوع بیماری و بهبود حیوان انجام گرفته و این میش هماکنون تحت مراقبت قرار دارد و پس از بازیابی کامل سلامت، حیوان به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده خواهد شد.