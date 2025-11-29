به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عبدالرحمن زحمتی گفت: به دلیل عدم تعادل حیوان در ایستادن و حرکت، میش وحشی بلافاصله برای انجام مراقبت‌های ضروری به پارک پردیسان باباامان بجنورد منتقل شد.

وی افزود: با همکاری دامپزشک، اقدامات درمانی و تشخیصی برای تعیین نوع بیماری و بهبود حیوان انجام گرفته و این میش هم‌اکنون تحت مراقبت قرار دارد و پس از بازیابی کامل سلامت، حیوان به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده خواهد شد.