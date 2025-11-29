به همّت بسیج جامعه پزشکی مراغه، خدمات پزشکی در روستای قره برقع شهرستان مراغه ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسئول بسیج جامعه پزشکی مراغه گفت: در این طرح خدمات پزشک عمومی، دندانپزشک، زنان و زایمان برای اهای روستا ارائه شد.

بلال فرشاد پور افزود: در یک روز برگزاری اردو برای ۸۵ نفر خدمات ویزیت، ۴۵ نفر مامایی و ۹۴ نفر کنترل فشار و قند خون ارائه شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این روستا برای ۳۵ نفر خدمات دندان‌پزشکی شامل جرم‌گیری، ترمیم سطحی و کشیدن ارائه شد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی مراغه افزود: طرح ویزیت رایگان در راستای رفع محرومیت، خدمت رسانی درمناطق محروم و کم کردن هزینه‌های انجام شد.

وی افزود: در این طرح ۱۲ میلیون تومان داروی رایگان برای اهالی ارائه شد.

بلال فرشاد پور ادامه داد: به همت بسیج جامعه پزشکی و معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی از ابتدای سال در قالب هشت اردوی جهاد برای یک هزار و ۲۰۰ نفر خدمات درمانی و بهداشتی رایگان ارائه شده است.